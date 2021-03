Le 4e Salon de l’orientation se fait exclusivement en virtuel à Menton

À 23 ans, Jérémie Avril suit une formation pour obtenir un Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), par le biais de la Mission Locale Est 06. Un parcours qui lui était "complètement impossible dans le système scolaire classique", confie le jeune homme, originaire de Beausoleil. Étudiant à Menton, Jérémie Avril a suivi un parcours scolaire "traditionnel" jusqu’au lycée général. C’est à cette période qu’il commence à éprouver des difficultés en classe : "Les méthodes d’enseignement n’étaient pas adaptées, se remémore-t-il. J’ai fait un décrochage scolaire". Après avoir raté son baccalauréat à deux reprises, il décide d’arrêter ses études et de se mettre à travailler. Pendant près de deux ans, il enchaîne les petits boulots, conscient malgré tout de "l’importance d’avoir un diplôme". "On se rend rapidement compte que sans cela, on ne peut pas faire ce qu’on veut. D’autant plus que l’accès aux études supérieures est de plus en plus soumis à l’obtention de ces diplômes, c’est quasiment obligatoire de nos jours", complète-t-il. Inscrit à Pôle Emploi, Jérémie Avril bénéficie alors de la Garantie jeunes : un programme qui vise à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité vers l’emploi ou la formation. Il signe ainsi un contrat d’un an avec la Mission Locale Est 06 et s’engage dans une formation DAEU. Entre une option A, qui mène vers des études littéraires, et une option B, plutôt axée sur les matières scientifiques, il choisit la seconde. Dispensée en un an, cette formation lui permettra de décrocher un diplôme "équivalant au baccalauréat S". L’étudiant l’effectue à distance, via la plateforme Sonate. "C’était la solution la plus convenable pour moi, avec une mise à niveau et des cours de français, de maths, similaires au cursus classique, estime-t-il. Le rythme est plutôt soutenu, surtout qu’il y a aussi un programme d’enseignement supérieur qui vise à faire entrer les étudiants en BTS ensuite." S’il décroche son diplôme, Jérémie Avril envisage de poursuivre ses études avec un BTS Informatique.