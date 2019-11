Le 24e Salon de la Gastronomie de Monte-Carlo mise sur les produits authentiques et biologiques

C’est un rendez-vous qui annonce les fêtes de Noël… Et ça fait un quart de siècle que ça dure. La 24e édition du salon Monte-Carlo Gastronomie arrive, de vendredi à lundi, sous le chapiteau de Fontvieille.

Cette année, la société Caroli Com a souhaité mettre en avant le goût authentique, en rassemblant produits du terroir et mets et vins biologiques en masse. C’est le créneau demandé à la centaine d’exposants mais aussi à de nombreux chefs qui animeront les démonstrations culinaires prévues tous les jours.

La liste de ce que les visiteurs pourront trouver dans ce grand marché gourmand est toujours exhaustive: chocolats, salaisons, fromages, vins, champagnes, foie gras, caviar… pour notamment penser ses tables de fin d’année.

Côté international, on pourra aussi goûter des saucissons du Portugal, de la focaccia de Gênes, l’huile du Castellet, des gâteaux du Maroc.

Cette année se tiendra aussi la deuxième édition du concours Maestro Chef, réservé à des cuisiniers amateurs qui mettront la main à la pâte en réalisant une recette différente chaque jour, qu’ils auront apprise le matin même !

Savoir +

Vendredi et samedi, de 10 heures à 21 heures, dimanche de 10 heures à 19 heures. Lundi et 10 heures à 18 heures.

Tarif : 5 euros.

Gratuit de 12 heures à 14 heures vendredi et lundi.

Rens : www.montecarlogastronomie.com