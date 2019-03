Le 1er Accord-cadre de coopération avec le Niger

Du 18 au 21 mars, une délégation monégasque conduite par Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et de la Coopération, a effectué une visite de travail au Niger avec les autorités nigériennes. Cette visite a permis de signer le 1er Accord-cadre de coopération entre les deux États.

Au cours de cette visite de quatre jours, la délégation monégasque a été reçue par le chef de l’État nigérien, Mahamadou Issoufou, ainsi que Kalla Ankourao, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l’Intégration africaine et des Nigériens à l’Extérieur et par de nombreuses autorités régionales.

Des visites de projet ont permis d’échanger au sujet des différentes actions dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la malnutrition et de la santé, notamment avec l’Institut Pasteur, la Fondation Mérieux, le ministère de la Santé et des ONG locales et internationales.

La délégation monégasque a également signé un important partenariat avec le Dispositif national de prévention et gestion de crises alimentaires. Dans le cadre de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens), qui met tout en œuvre pour améliorer l’autosuffisance alimentaire du pays, elle a participé à deux inaugurations à forte portée symbolique : la pose de la première pierre du projet de Fortification des produits alimentaires transformés avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ; l’inauguration du centre de collecte de lait réalisé par l’Institut de recherche et d’application des méthodes de développement.

Enfin, la signature du 1er Accord-cadre de coopération entre les deux États, jeudi 21 mars, par Gilles Tonelli, et Kalla Ankourao, a été le point d’orgue de cette visite de travail. « L’accès des populations vulnérables aux droits fondamentaux que sont l’alimentation, la santé et l’éducation constitue l’essence même de la coopération monégasque, a souligné Gilles Tonelli. Depuis plus de dix ans, la Principauté de Monaco accompagne les autorités nigériennes pour répondre aux complexes défis, notamment climatiques et sociaux, auxquels le pays fait face. »

Pour mémoire, la coopération bilatérale entre les deux États a été initiée en 2008 avec la signature d’un Accord-cadre dans le domaine de la santé.