L’Automobile Club de Monaco au chevet de la Roya et de la Vésubie

Ainsi, 57 glacières et d’innombrables packs de glace ont été acheminés jusqu’à l’hôpital local. Une demande urgente formulée par Hervé Boetto, responsable logistique de l’hôpital de Breil-sur-Roya et des Ehpad de Saorge et La Brigue.

« Depuis plusieurs jours, il n’était pas possible d’envoyer, par hélicoptères, des yaourts, fromages et produits frais aux 60 résidents de Saorge et 42 de La Brigue. À l’heure actuelle, on ne les nourrit presque qu’avec des pâtes et ce n’est pas l’idéal pour eux, explique-t-il. Notre prochaine mission est d’avoir des fluides pour le chauffage. L’hiver arrive. »

Un nouveau convoi ce mercredi