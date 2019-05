Laurène Cucchi et Sara Valentini brillent en Espagne

Né en Suède en 2005, le swimrun consiste à se déplacer en alternant trail (sur routes, chemins, sentiers et bord de mer en pleine nature) et natation (en eau libre). Il procure avant tout une relation excitante et intense avec les environnements terrestre et maritime traversés. L’athlète court avec son équipement de natation et nage avec son matériel de course à pied. Une épreuve magique par équipe de deux personnes, pour une sécurité optimale, mais aussi et surtout pour créer une équipe dont la cohésion est un facteur essentiel de succès, où vitesse, résistance et stratégie sont également de mise.

Cette passion pour cette discipline en plein essor, deux enseignantes du collège François-d’Assise - Nicolas-Barré de Monaco la partagent et la vivent à fond. « J’ai découvert le swimrun durant l’été 2018 et j’ai proposé à mon amie et collègue de travail Sara de faire une équipe féminine dans ce sport encore méconnu », confie Laurène Cucchi (professeur d’anglais).

Le podium pour une première sortie

« Nous avons le même niveau en course à pied et en natation. Nous nous entraînons ensemble quand nous le pouvons, sinon séparément, très régulièrement, chaque semaine. »

L’histoire sportive liée au swimrun de ces deux passionnées, qui a donc pris racine il y a quelques mois, a connu un premier succès dernièrement. Laurène Cucchi et Sara Valentini (professeur de français) ont en effet participé au swimrun Otillo de Costa Brava. A Platja d’Aro (Espagne), dans une compétition de renommée internationale, pour leur première sortie, les deux féminines inscrites sous le - joli - nom d’équipe « Blondie & Brunette on the run » ont fait très belle figure. Elles ont terminé 3e sur 18 équipes féminines en lice et 18e sur 62 équipes toutes catégories confondues sur la distance courte (9km de course à pied et 2,5 km de natation).

Prochaines échéances pour les deux collègues amies et passionnées : le swimrun de Toulon qui aura lieu le dimanche 12 mai sur la distance M et celui du Portugal début septembre 2019.