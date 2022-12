L'association monégasque Action innocence récolte plus de 146.000 euros grâce à sa vente de sapins de Noël

"Pour marquer les 20 ans d’existence de l’association, ce ne sont pas simplement des sapins qui ont été mis en vente. On propose aussi des expériences plus incroyables et inédites les unes que les autres", expliquait Frédérique de Chambure, secrétaire générale d’Action Innocence, avant le premier coup de marteau.

Des problèmes qui naissent presque chaque jour

Mais le point d’orgue de la soirée a été, à n’en pas douter, la vente du sapin proposé par la joaillerie Zegg & Cerlati. Lequel était accompagné d’un voyage de deux jours dans l’océan Arctique avec le célèbre explorateur Mike Horn. Une expérience unique au bout du monde adjugée à 30 000 euros. Prix record de la soirée.

En tout, la vente des 23 sapins aura permis de récolter 146 100 euros.

Une somme qui permettra à l’association de poursuivre son action entreprise en 2002, date depuis laquelle elle a dû suivre l’ascension vertigineuse d’internet et des réseaux sociaux. Supports sur lesquels l’association donne aux parents et aux enfants les armes pour "mieux voir et comprendre qui est l’ami et où peut se cacher l’ennemi", a rappelé sa présidente Louisette Levy-Soussan Azzoaglio.

"C’est un nouveau devoir qui attend les parents: celui d’être très vigilants, celui de savoir ce que les enfants voient, non pour les châtier mais pour mieux les comprendre. Action Innocence est constamment à la recherche de solutions pour les problèmes qui naissent presque chaque jour."