L'AS Monaco met aux enchères les maillots de ses joueurs contre le cancer pédiatrique

Cela fait plusieurs années que l’AS Monaco s’engage dans ce combat contre le cancer. Une nouvelle fois, le club de la Principauté va organiser un événement qui bénéficiera au Centre Scientifique de Monaco (CSM) et à la Fondation Flavien. Une action qui intervient la veille de la Journée contre le cancer et une semaine après la 15e Biennale Monégasque de Cancérologie.

L’objectif est de réaliser une collecte de fonds via une vente aux enchères de maillots portés par les joueurs monégasques lors de la réception de l’Olympique Lyonnais, ce samedi à 21 heures. Plusieurs maillots appartenant aux joueurs présents sur le terrain seront disponibles à la vente.

Elle débutera en ligne sur la plateforme MatchWornShirt - site d’enchères spécialisé dans la vente de maillots de sport - le lendemain du match, le dimanche 6 février à la mi-journée pour se clôturer le samedi 12 février à 15 heures.

L’AS Monaco reversera par la suite la somme récoltée à hauteur de 50% au CSM et 50% à la Fondation Flavien pour leur permettre d’avancer dans leurs projets respectifs.

Un soutien qui ne se refuse pas

Depuis la création de la Fondation Flavien en 2014, le club avait montré son soutien en invitant son président Dennis Maccario à mettre en avant son action. Un appui qui s’est perpétué dans le temps.

"Deux ans auparavant, juste après notre Biennale, nous avions été invités avec différents bénévoles et personnes qui entouraient la fondation pour assister à un match. En 2018, lors de la finale de la Coupe de la Ligue à Bordeaux, le trésorier de la fondation était parti à vélo pour assister au match. D’étape en étape, il avait fait des photos avec les gens qu’il rencontrait pendant son voyage. À cette occasion il en avait profité pour parler de la fondation", se remémore le président qui espère récolter une aide aussi bien en termes d’image que financière: "Si les joueurs nous donnent leur prime de match ça serait pas mal [rires]. Après j’espère avoir toujours plus que zéro. C’est un coup de pouce. Ils font partie des mécènes qui ont la possibilité de donner. L’objectif est de pérenniser l’action tant dans la sensibilisation que dans le soutien financier, s’il y en a un. Ce qu’on recherche avant tout, c’est l’impact du club d’institution à institution. Lorsqu’un club tape à la porte en vous disant, on veut bien vous aider, ça ne se refuse pas!"

Un appui dont la fondation va avoir besoin puisqu’elle s’apprête à lancer un essai clinique sur trois ans nécessitant 2 millions d’euros au global.

Le but étant de permettre aux enfants touchés par un cancer de bénéficier d’une plus grande rapidité d’analyse et surtout d’élaborer de nouveaux traitements plus performants et adaptés aux différentes pathologies.