L'application Monapass sur la mobilité s'ouvre à la culture et aux loisirs

En mai 2021, le gouvernement princier, dans le cadre du programme Extended Monaco, lançait l’application mobile Monapass, développée en collaboration avec la Compagnie des Autobus de Monaco et la mairie de Monaco.

En 18 mois, Monapass a enregistré près de 24.000 téléchargements et 68.000 achats de titres et abonnements. Elle a permis à la Principauté de remporter le Prix de la Mobilité numérique lors du 30e palmarès VRT (Ville, rail & transport).

Forte de ce succès, tant auprès des usagers intra-muros et des pendulaires que des touristes, l’application tout-en-un, ciblée alors mobilité, s’enrichit aujourd’hui de nouvelles offres en intégrant désormais le Musée océanographique de Monaco, le cinéma des Beaux-Arts de Monaco et Monaco le Grand Tour (bus à impériale).

Véritable clé de voûte d’une meilleure expérience en ville, Monapass permet:

D’acheter des titres et abonnements

- De transports: bus, vélos électriques de Monabike, stationnement sur la voie publique.

- De culture et de loisirs: Musée océanographique de Monaco, cinéma des Beaux-Arts de Monaco et Monaco Le Grand Tour.

Les titres sont accessibles à tout moment et leur achat est dématérialisé, permettant d’éviter les files d’attente.

D’obtenir en temps réel

- Des informations sur les moyens de transport à proximité: horaires de passage des prochains bus, bornes et vélos Monabike disponibles, horodateurs et places de stationnement les plus proches.

- Des renseignements pratiques sur les offres des lieux culturels et de loisirs partenaires de l’application, avec possibilité de réservation des séances pour le cinéma des Beaux-Arts de Monaco.

De disposer d’un portefeuille numérique

- Pour centraliser l’ensemble de ses titres et abonnements, même ceux achetés en dehors de l’application ou dédiés à des activités à l’extérieur de la Principauté.

Savoir+

Pour plus d’informations: www.monapass.mc. L’application est disponible sur les stores Android et Apple.