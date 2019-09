Lanéva Boats récompensé par un prix de l’innovation

Le rendez-vous était donné au Yacht-club, là où, quelques mois auparavant, le bateau avait été inauguré par le prince Albert II. Conçu avec des matériaux recyclés et 100 % électrique, le « Lanéva boat » est le premier d’une longue liste. En tout cas, c’est ce qu’ont promis ses créateurs, François Richard et Maxime Pachot, lors de la remise du prix de l’innovation, mercredi.

« Nouveau regard sur le yachting »

Fibre de bois recyclé issu de forêt raisonnée européenne, résine biosourcée, le tek remplacé par du liège recyclé… Le bateau se veut écologique. « À chaque fois qu’on a pu remplacer un matériau yachting, on l’a fait », explique Maxime Pachot, cofondateur de Lanéva Boats. L’idée de ce bateau ? « Avoir la durabilité la plus longue possible, apporter un regard nouveau sur le yachting, davantage tourné vers le XXIe siècle avec une mobilité plus écologique », poursuit-il.

Le bateau se veut moins polluant mais également moins bruyant. « Quand on accélère, on n’entend pas le moteur, on ne sent pas non plus le diesel ou l’essence, c’est complètement inodore », détaille Maxime Pachot.

Il ajoute : « On a passé tout le printemps à le tester et la saison d’été à le louer avec des hôtels de Monaco, qui ont vu en lui quelque chose d’original à proposer à leurs clients. »

L’entreprise, hébergée par MonacoTech, est ensuite allée faire un tour en Suisse pour présenter son bijou, en août, avant de revenir en Principauté.

Intégrés à l’écosystème local

« On est une société monégasque, on est intégré à l’écosystème local. Ce qu’on veut, c’est vraiment développer depuis Monaco, rester ici et de continuer à grossir. »

Basée à Fontvieille, l’équipe s’est déjà agrandie, passant de 3 à 5 membres. Ainsi, les 10 000 euros du prix, offert par le Crédit du Nord et la Société Marseillaise de Crédit, vont permettre l’accroissement de nouveaux projets. « On prépare une nouvelle version du bateau qui sera sur plan d’eau l’année prochaine. Le but est d’améliorer ce qu’on a déjà fait », conclut le cofondateur.

La jeune entreprise est à l’image de la philosophie start-up : progresser en permanence, ne pas s’asseoir sur ses acquis.