L’ancien directeur de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo, Gianluigi Gelmetti, est décédé

Il aura été le directeur artistique et musical de l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo (OPMC), entre 2012 et 2016: le compositeur et musicien Gianluigi Gelmetti est décédé ce mercredi. Il avait 75 ans.