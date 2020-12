L'ancien directeur de la police municipale de Cannes est décédé de la Covid-19

Un bon vivant au tempérament pied-noir, né dans un petit village d’Algérie, dont le caractère et le sérieux lui avaient permis de gravir tous les échelons au sein de la PM cannoise. Depuis la voie publique, jusqu’au bureau de directeur.

Dans sa vie privée, Jean-Pierre avait jadis noué une relation très amicale avec Helen Maguin et Paul Pacini, patron du Cirkus, avant d’accueillir ce dernier chez lui dans l’Estérel, afin de l’accompagner dans les dernières années de son existence.

"Jean-Pierre était quelqu’un de très fidèle en amitié, de solide, sur qui on pouvait toujours compter, souligne Helen. Paul était resté très proche pour moi, et Jean-Pierre l’avait bien compris. C’était aussi un bon vivant, très convivial, beaucoup moins réservé que moi. Il savait s’adapter à tout le monde, et à tous les milieux".

À la retraite depuis l’accession à l’hôtel de Ville de Bernard Brochand, Jean-Pierre avait trouvé en Helen la femme de sa seconde vie.

Très estimé des socioprofessionnels cannois, Jean-Pierre Cabras, dont la dépouille repose actuellement à l’Athanée de Cannes, sera incinéré lors des obsèques qui seront célébrées au crématorium de Cannes, ce jeudi à 10h30. Proches ou parents, ils seront sans doute très nombreux à lui dire adieu.