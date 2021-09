"L’âme du berger disparu" lors de la tempête immortalisée à Tende

Marquer le premier anniversaire de la tempête Alex. Se souvenir des 18 victimes, retrouvées mortes ou disparues. C’est dans ce double objectif que l’ordre national du Mérite et son président départemental François Jacquot ont lancé, en début d’année, un appel à projet international pour une œuvre. Sept projets leur sont parvenus. Et c’est celui d’Elena di Giovanni, représentant Paul Giordano, emporté par la Roya en voulant mettre son troupeau à l’abri, qui a été retenu.

Depuis sept mois, à partir d’une seule photo de smartphone, la jeune artiste s’est lancée dans la représentation du berger, en binôme avec un sculpteur de Vallauris. Charles Cermolacce a réalisé le socle en schiste vert, une roche symboliquement choisie par Elena dans la carrière de la famille Cassini, fortement endommagée par la tempête à Saint-Dalmas-de-Tende.

"Tu vis à travers ce que tu crées..."

L’artiste s’est enfermée dans son atelier de Tourrette-Levens, oubliant les heures, les week-ends, la plage, les loisirs, les amis, ses repas de famille. Seule comptait la réalisation du plâtre de la statue: "J’ai surtout cherché à montrer le courage, la force et l’amour du berger pour ses animaux, prêt à les sauver quitte à mourir, tout en travaillant sur ses habits, son chapeau et les regards échangés avec l’agneau, dans ses bras, et la brebis."