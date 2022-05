L’aire de la Scoperta rénovée pour 2 millions d'euros et renommée

En venant de l’Italie, depuis l’A8, c’est la première aire de service du territoire national français. Depuis Menton, il faut traverser six tunnels et deux viaducs pour rallier l’aire de la Scoperta.

Si les panneaux de signalisation autoroutiers indiquent toujours cette appellation originelle, les usagers de la route devront désormais composer avec un nouveau nom: l’aire de la Via Julia Augusta. Cette nouvelle dénomination, officialisée hier en présence d’élus locaux, fait suite à la complète modernisation du site surplombant le péage de La Turbie, après six mois de travaux.

Près de deux millions d’euros ont été investis par Certas Energy France, à qui Vinci Autoroutes a attribué la sous-concession pour l’exploitation commerciale du site jusqu’à fin 2030.

Diminuer l’hypovigilance

Dotée d’infrastructures obsolètes et d’une offre moins adaptée aux nouveaux modes de consommation des clients, l’aire de service a donc été entièrement repensée. "Ce ne fut pas simple car l’espace est très contraint, indique Laurent de Séré, directeur général de Certas Energy France. L’une des priorités était de séparer le flux des poids lourds avec celui des véhicules légers (VL) pour plus de sécurité et de confort." L’offre de parkings a été augmentée de huit emplacements, avec 206 places contre 198.

Autre enjeu de sécurité routière : donner envie aux usagers de l’autoroute de s’arrêter plus régulièrement. Et plus longtemps. "Il fallait proposer un projet qualitatif, intelligent et optimisé pour que les gens s’arrêtent et ne tombent pas en hypovigilance", soutient Blaise Rapior, directeur général d’Escota.

Selon Vinci Autoroute, en effet, la baisse d’attention au volant est la première cause de mortalité sur le réseau autoroutier.

Deux enseignes connues

Alors, concrètement, que trouve-t-on de nouveau sur cette aire fraîchement renommée? Côté restauration et boutique, ce sont les marques Colombus Café & Co et Franprix qui ont investi le bâtiment central, à l’esthétique résolument plus contemporaine. L’enseigne de supermarchés, en plus des produits classiques, indispensables de voyage et souvenirs de la Côte d’Azur, propose déjà des alternatives vegan ou sans gluten.

À l’intérieur, la capacité a doublé passant de 20 à 40 places assises. "Une terrasse extérieure de 80 places a été créée et, pour répondre à une fréquentation estivale plus importante, un service de food truck sera installé", développe Blaise Rapior. Un espace d’accueil pour enfants et de lecture, de multiples aires de pique-nique disséminées sur le site et des douches pour les chauffeurs routiers complètent une offre largement étoffée.