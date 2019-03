La ville en fête pour l’arrivée de la nouvelle cloche de la basilique

Dans la fratrie « Cloche », on connaissait déjà Saint-Michel (l’aînée de 250 kg, née en 1733), Carlo-Maria (la cadette qui a poussé son premier gong en 1751 avec le poids honorable de 350 kg), ainsi que Saint-Isidore (la benjamine, une belle bête de 800 kg née en 1891).

Mais au jeu des sept familles, ne manquait plus que la petite dernière pour emporter la partie : Saint-Pierre ! Celle grâce à qui la basilique Saint-Michel pourra d’ici peu ouvrir - définitivement - aux croyants les portes du paradis. Profitant des travaux de restauration extérieure de l’édifice religieux (par ailleurs emblème de la ville, pour ceux que Dieu et consorts indifféreraient), le maire de Menton a en effet souhaité agrandir la famille, afin de « donner de la gaîté et de l’entrain au carillon ». En d’autres termes, afin de permettre au son de cloche d’être plus vigoureux et plus harmonieux.

RDV à 18 h aux Sablettes

Comme tout nouveau-né sous le régime de la chrétienté, Saint-Pierre sera baptisée le 7avril dans le cadre d’une messe solennelle. Mais en attendant ces festivités, la Ville invite tous les Mentonnais à assister à son coulage, prévu ce soir à 18 h sur l’esplanade des Sablettes. Ainsi qu’à son démoulage, demain - même endroit, même heure. Des animations seront organisées pour couronner le tout.

Voici le programme complet :

Ce soir :

- De 18 h 15 à 18 h 30 : bénédiction de la cloche par le Père Guglielmi.

- De 18 h 30 à 18 h 45 : coulage de la cloche, suivi de « questions diverses » sur le coulage avec un animateur.

Un groupe de tambours et de trompettes assurera l’animation musicale en pour l’arrivée et le départ du public.

Demain :

- De 17 h 45 à 18 h 15 : prestation de Flying Piano (piano suspendu en l’air avec une pianiste jouant en live)

- De 18 h 15 à 18 h 30 : intervention du maire.

- De 18 h 30 à 18 h 45 : démoulage.

- Jusqu’à 19 h : « questions diverses ».

- Jusqu’à 19h30 : prestation Flying Piano

Ce n’est que le 21 avril, pour les fêtes de Pâques, que les quatre cloches sonneront pour la première fois à l’unisson.