La Ville de Beausoleil met en place un service gratuit de collecte d'encombrants pour lutter contre la pollution dans ses rues

À l’approche des beaux jours, ils "fleurissent" sur les trottoirs comme les bourgeons sur l’arbre. Beaucoup moins poétiques et printaniers, les encombrants sont la bête noire des collectivités et des agents en charge de leur ramassage.

Régulièrement, il arrive que les trottoirs soient obstrués de planches, vieux mobiliers, objets de toutes sortes ou canapés éventrés, empêchant piétons et poussettes de circuler en sécurité.

Pour lutter contre ce fléau de la vie urbaine, la communauté de la Riviera Française, en charge de la collecte des encombrants sur la commune, a mis en place, depuis un certain temps déjà, un numéro d’appel dédié uniquement à ce type de ramassage.

La mise en place de ce service unique et gratuit a pour but d’inciter les particuliers à prendre rendez-vous et limiter ainsi les dépôts illicites.

Sur Rendez-vous téléphonique

"La démarche ainsi simplifiée, il n’y a plus aucune excuse à de tels gestes d’incivisme", explique-t-on du côté des services municipaux. Baptisé "Allô encombrants", le service de collecte est gratuit et permet ainsi à tous les résidents des communes de la Riviera Française de faire ramasser leurs encombrants ménagers devant chez eux sur simple appel téléphonique. Meubles ou appareils électroménagers, tous les encombrants sont pris en charge, peu importe leur volume tant qu’ils peuvent être soulevés par deux personnes.

Un seul numéro

Pour faire collecter des encombrants ménagers, rien de plus simple, il suffit d’appeler gratuitement le 0.800.080.350., transmettre la liste des objets et fixer un rendez-vous avec les opérateurs, déposer les encombrants sur le trottoir, la veille du rendez-vous à partir de 18 h.

"Allô encombrants" est réservé aux particuliers. La quantité d’encombrants ne peut pas excéder 1m3 par rendez-vous. Pour des quantités plus importantes, des gravats ou des déchets dangereux, le réseau des déchèteries de la communauté de la Riviera Française est accessible à tous, aux particuliers comme aux professionnels.

Là aussi le dépôt est gratuit jusqu’à 3 tonnes annuelles par foyer, sur présentation d’un justificatif de domicile.

Forte amende pour les dépôts sauvages

Une collecte organisée et encadrée permet aussi de mieux identifier les dépôts sauvages. Aucun déchet ne doit être déposé sur les trottoirs sans avoir eu l’accord préalable du service de collecte des encombrants pour déterminer du jour et de l’heure de retrait.

L’abandon d’objets jetés au coin des rues en dehors de tout cadre peut être lourdement sanctionné. Les auteurs de dépôts sur la voie publique ne respectant pas les modalités de collecte s’exposent à une forte amende pouvant aller jusqu’à 1.500 € !