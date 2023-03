La Ville de Beausoleil inaugure les jardins d'Elisa, pensés pour les familles

Inaugurés hier après-midi autour d’un goûter et d’une démonstration menée par le club de parcours Kelo Parkours, venu de Saint-Laurent-du-Var pour l’occasion, les jardins d’Elisa à Beausoleil ont d’emblée été adoptés par les familles et les habitants du quartier. Installé au début de l’avenue de Verdun, cet espace public est le troisième équipement de la sorte à être réhabilité et inauguré par la commune au cours de ces deux dernières années.

Deux espaces reliés

Réalisés en deux parties, donnant sur une splendide vue sur la mer, les jardins se veulent évolutifs et multigénérationnels, à l’image du jardin du Ténao.

En contrebas, l’espace est dédié aux enfants jusqu’à 12 ans. Conçu sur le thème de la mer, il comprend trois jeux et une pergola permettant aux parents d‘être abrités du soleil lorsqu’ils surveillent leurs progénitures. L’endroit est relié par un toboggan, en forme de tunnel et adoré des enfants, à l’espace supérieur où se trouve un parcours sportif, qui s’adapte au niveau de chacun. Il s’agit d’agrès permettant l’enchaînement des mouvements par des sauts et de l’escalade. Y sont aussi disposés des bancs et de magnifiques jardinières.

Cet espace est accessible par des escaliers, si bien que le public peut aller et venir d’un endroit à l’autre sans passer par le trottoir extérieur.

Isolation phonique XXL

"C’est un endroit génial, confirmait hier la maman de Stella, 6 ans, habitante de Beausoleil. Il est pensé pour la famille entière. C’est très bien vu. Ma fille adore venir ici!"

Le site était d’autant plus attendu par les riverains et les familles que les travaux, entamés il y a un an, ont pris beaucoup de retard, a précisé le maire Gérard Spinelli dans son discours. Délicat, car mené sur le toit terrasse d’un immeuble habité, y compris au dernier étage, le chantier a en effet pris plus de temps à la suite de la découverte d’une sur dalle plus épaisse que prévu.

"Cette dernière annoncée sur les plans du promoteur de 5 cm, faisait en réalité 25 cm d’épaisseur. Ce qui a tout changé pour nous et nous a retardés, précisait, ce mercredi, le maître d’œuvre - BET Lamour -, basé à Marseille. La dépose de cette dalle était en effet manuelle, suivant une méthode de déconstruction douce, car nous devions préserver l’appartement situé en dessous, y compris au niveau sonore."

À propos du bruit, le site a été entièrement pensé pour ne pas gêner les habitants de l’immeuble, particulièrement ceux du dernier étage. L’étanchéité, l’isolation, la dalle de béton et le revêtement, un sol souple qui amortit les chutes, ont été surépaissis "pour éviter tous les bruits de rebonds".

Un site qui se veut parfait en somme et dont le budget s’élève à 367.000 euros.