Maison d'accueil intergénérationnel, la Villa Lamartine ouvrira en septembre à Monaco

C’est un projet de quelque sept millions d’euros entièrement financé par la mairie de Monaco. Un projet d’action sociale auquel tient particulièrement le conseil communal car il se veut intergénérationnel, ouvert à tous, un lieu de vie où se côtoieront librement et spontanément toutes les générations de Monaco.

Un espace de vie pour tous

Après deux ans de travaux, la villa, située au 19 boulevard Princesse-Charlotte, est repartie pour une nouvelle vie. Tous les planchers ont été démolis et reconstruits. Un ascenseur a été installé. Les cloisons et les fenêtres ont été remplacées, le ravalement de façade et les travaux de décoration réalisés.

La villa Lamartine est désormais fin prête pour accueillir les membres du club du Temps de Vivre. Mais pas seulement. "Cet espace se veut être un espace pour tous, un espace de vie pour tous les publics. On espère qu’ils viendront volontairement.", précisait mardi soir Nathalie Vaccarezza, conseillère communale chargée de la gestion des personnels, de l’espace Lamartine, des seniors et de l’action sociale.

Scindée en trois pôles

Pour que les résidents et les Monégasques s’emparent au mieux du site, le conseil communal prévoit d’organiser une semaine de portes ouvertes. "Elle devrait se tenir à partir du 15 septembre, les gens pourront venir comme ils le souhaitent découvrir les lieux."

Pour rappel, la villa Lamartine sera scindée en trois pôles. Le premier, au rez-de-chaussée et sous-sol, sera dédié à la détente et la convivialité. Il proposera un espace de restauration A Pignata, un coin bar et loisirs avec des jeux comme un billard, un baby-foot, un jeu d’échecs ou encore le bridge.

"Un menu unique sera proposé chaque jour et nous envisageons de proposer une soirée ou un midi à thème chaque mois." Une salle de lecture et l’espace sensoriel Snoezelen sont aussi prévus. Le pôle activités physiques et festivités, modulable, comprendra une salle polyvalente consacrée à la pratique du sport et un espace fête.

Enfin, au deuxième étage, un pôle culture offrira notamment une salle de chant et d’informatique. Le dernier étage sera voué aux personnels.

Créations de cinq postes

Ces nouvelles fonctions ont demandé au conseil communal d’acter la création de cinq postes. Lors de leur dernière réunion, les élus ont donc voté à l’unanimité la création de deux postes d’hôtesse d’accueil, d’un poste de cuisinier à temps plein et d’un poste de femme de service.

"Nous sommes obligés de réadapter le personnel à la nouvelle activité du site", conclut Nathalie Vaccarezza. Ces postes devront être pourvus pour le 15 septembre, date officielle de l’ouverture de la villa Lamartine.