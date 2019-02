La villa l’Échauguette à vendre 110 millions Une combinaison d’atouts exceptionnels

Qui a 110 millions d’euros pour acquérir l’ancienne propriété de la famille de François Blanc, fondateur du Casino de Monte-Carlo ? Perchée sur la falaise surplombant le vallon de Sainte-Dévote, la villa l’Échauguette est à vendre depuis vendredi 1er février.

La bâtisse de quelque 700 m2 de surface habitable répartie sur 6 étages a l’immense avantage de n’appartenir qu’à un seul propriétaire et est proposée en exclusivité par CIC Immobilier Monte Carlo Sotheby’s International Realty.

Le bien comprend six chambres dont une suite parentale, une bibliothèque, un bureau, un grand salon, une salle à manger donnant sur une terrasse privée, un studio indépendant, une grande cave à vin, un garage pour deux voitures, le tout desservit par deux ascenseurs indépendants. La maison familiale comprend également l’une des plus grandes piscines privées du pays, toute en longueur sur vingt-deux mètres, un jacuzzi, un sauna et une cuisine d’été. « La terrasse de la bibliothèque au dernier étage de la villa offre un spectaculaire panorama sur Monaco, le circuit de Formule 1, le port de plaisance et le Palais Princier », note l’agence immobilière.

Le prix est-il tout de même justifié ?

Entièrement rénovée entre...