La vie reprend enfin dans les restaurants de Monaco

On la connaît parfois capricieuse et tempétueuse. Hier, Dame Nature n’a pas joué les trouble-fêtes pour l’acte III du déconfinement en Principauté. À peine la pause méridienne amorcée, locaux et pendulaires ont garni les terrasses - avec plus ou moins de succès, selon les endroits - pour profiter des rayons du soleil. Après deux mois et demi sous cloche. Presque une éternité. "La vie redevient un peu normale, ça nous avait clairement manqué, sourit Léa Romulus, attablée à la terrasse d’ICI Salade. Une ville sans restaurants, c’est triste. Surtout en France et à Monaco où cela fait partie de notre culture de manger dehors."

Au Huit et Demi, un peu plus bas dans la rue Princesse Caroline, Anna de Kuyper a retrouvé son adresse fétiche. "Avant le confinement, je venais trois fois par semaine. Je vis seule à la maison, alors je devais me faire une demi-heure de cuisine et je mangeais en dix minutes. Cela ne m’intéresse pas, sourit la fidèle octogénaire. Là, je prends mon temps, je suis entourée, c’est plus convivial. ça fait du bien au moral."

L’espoir que les règles sanitaires s’assouplissent

Un retour à la normale, certes, toutefois atténué par les mesures sanitaires omniprésentes qui rappellent à tout instant qu’un relâchement général est à proscrire. Cuisiniers et serveurs portent masques ou visières, parfois les deux en même temps. Les tables, quand elles ne sont pas protégées par une vitre en plexiglas, sont espacées d’1,50 mètre.

Pas plus de six personnes sur une tablée. "Les clients ont du mal à comprendre cette consigne, tout comme l’obligation de réservation, car ils font la confusion avec les mesures sanitaires de la France", explique Maggy Athlani, gérante du Huit et Demi.

La majorité des professionnels interrogés espèrent que de la quatrième phase du déconfinement découlera un assouplissement des mesures sanitaires. En résumé, que Monaco se calque au plus vite sur son voisin français*. "En attendant, si j’ai un groupe de huit personnes, je suis obligée de séparer deux tables de quatre personnes", poursuit Maggy Athlani.

Et si un groupe débarque à l’improviste? "À l’heure actuelle, je ne peux pas me permettre de refuser du monde. S’il n’y a personne, je l’accueille. S’il y a du monde, je lui prends une réservation dans le quart d’heure à venir."