La vie nocturne à Monaco durant le Grand Prix est-elle compromise ?

On sait, depuis début mai, que le public sera accueilli au Grand Prix du 20 au 23 mai. Y compris les spectateurs étrangers.

Que ce public sera exclusivement assis et masqué. Et limité à 7.500 personnes par jour. Sauf le vendredi- jour de repos- où les travées ceinturant le tracé n’accueilleront que 3.000 personnes.

Pour autant pas question d’ouvrir les portes de la Principauté à tous (les salariés ne sont pas concernés).

Des contrôles seront organisés aux frontières pour s’assurer du respect de la décision ministérielle concernant l’entrée sur le territoire: libre sans test PCR pour les ressortissants des Alpes-Maritimes et du Var si le séjour est inférieur à 24 h, au-delà il faudra produire un test PCR; pour toutes les autres personnes venant de l’étranger, le test PCR reste la règle.

Pour accéder au circuit, il faudra bien sûr avoir un billet, mais toutes les personnes étrangères à la Principauté, sauf les salariés et étudiants, devront aussi présenter un test PCR de moins de 72 heures. Y compris les conjoints des salariés.

Enfin, concernant l’animation autour de la course, le gouvernement princier avait déjà décidé de sacrifier la fan zone, place d’Armes.

Il restait à décider de la jauge des balcons et des yachts, ainsi que du retour d’une vie nocturne. Trois composants qui créent le charme de ce Grand Prix.

Rien pour l’instant ne semble avoir été décidé pour les yachts et les terrasses. Mais la vie nocturne, si on s’en tient aux dispositions prises, risque d’être comprise: les bars fermant à 19 heures, les restaurants à 23 heures et le couvre-feu s’établissant pour tous à 22 h.