La vie à toute allure de Sébastien Grimbert, champion de moto : "Je ne lâche jamais rien et je ne crois qu’en moi"

En démarrant pour la première fois sa moto sur le circuit de karting fréjusien, à 12 ans, lors d’un championnat de France, Sébastien Gimbert a démarré plus qu’une bécane. Sans le savoir encore, c’est une carrière professionnelle qui débutait en même temps que ce premier tour de piste. Une boucle de bitume qu’il découvrait après avoir connu ses premières sensations de vitesse en moto-cross depuis que son oncle, pratiquant en loisir, lui avait offert sa première deux-roues à l’occasion de son quatrième Noël.

Et lorsqu’il s’agit de boucler la boucle, le natif du Puy-en-Velay (44 ans), arrivé à Fréjus à 6 ans, le fait vite sur un circuit et bien lorsque la boucle en question est celle de sa vie de passionné.

D’où ce retour aux sources et ce récent rapprochement avec l’ASML Fréjus pour transmettre son expérience après avoir brûlé de la gomme sur les chicanes du monde entier, tout en gardant un endroit où se poser dans l’Est-Var, pour se mettre au calme entre deux courses, loin des tours de piste et de moteur.

Equipe de France à 16 ans

L’histoire débute à la toute fin des années 80 sur la piste du 21e Rima à l’invitation du feu Macadam club, avec une ‘‘mobylette’’ bien éloignée des grosses cylindrées sur lesquelles l’ancien écolier d’Hippolyte-Fabre puis collégien à Villeneuve s’assoira pendant 20 ans. Une époque où l’adolescent, qui se définit comme "un peu atypique", joue au foot avec les copains, est bon en athlétisme mais "attire l’attention de [ses] camarades parce que pas grand monde ne faisait de la moto comme moi. Puis, j’étais un peu le foufou de la classe..." Des études achevées par un CAP mécanique moto aux Arcs. Le tout facilité par un emploi du temps aménagé en raison de sa pratique intensive et de sa sélection en équipe de France (1994), à 16 ans.

Quatre années ont passé depuis le premier vrombissement de moteur. Un premier titre de champion de Provence, deux ans en formule de promotion dans la Coupe Yamaha "dont une année pour apprendre et une pour performer" lui permettent de se faire repérer, à peine majeur. "On avait tous les mêmes motos donc ça permettait de vraiment juger le pilotage ", rappelle le double champion de France 250 cc (1996 et 1997) qui concourra au championnat d’Europe ces mêmes saisons.

Chaque course, chaque courbe se prend sur la lame du rasoir

Avant de rejoindre la Team Tecmas en Grand Prix 500, l’équivalent du Moto GP a l’époque, mais avec une moto privée "pas adaptée" et non d’usine comme la plupart de ses concurrents. "C’est une catégorie très difficile. C’est celle où je suis le plus tombé, où je me suis le plus fait mal. Chaque course, chaque courbe se prend sur la lame du rasoir, dès qu’on s’en écarte, on chute. En 500, on apprend la vie."

La "bande de peur" (1) ne lui fait pas peur. Dans son esprit, la fougue double la prudence à l’approche d’un virage. "J’étais un peu fou. J’ai passé une année à ne pas réfléchir. Je chutais car je surjouais."

De ces deux ans et demi "en dents de scie", le jeune majeur en garde un "très bon souvenir". Bien que frustrants malgré trente départs dans la catégorie reine. Une frustration envolée lorsqu’il est lui est proposé, au début des années 2000, d’essayer une moto d’endurance sur le circuit Paul-Ricard. "J’avais enfin une moto d’usine, qui plus est, arrivée du Japon. Je pouvais me battre à armes égales."

24h du Mans, Bol d’Or

Commence alors une glorieuse carrière en enduro: "une révélation". Même après plusieurs années à avaler l’asphalte, il est encore possible d’avoir faim sur la piste, de rouler le couteau entre les dents jusqu’à remporter les 24 heures du Mans (2000, 2002 et 2005) et le Bol d’or (2002, 2003 et 2007) avec divers équipiers et constructeurs.

Chez Honda, Suzuki et BMW mais aussi des écuries moins renommées comme la GMT 94 dont le rapprochement débutait avec Yamaha. Des victoires, des joies, la confiance de ses patrons, sans jamais se laisser griser par l’ivresse du succès. "J’ai toujours signé pour une saison. a me permettait de renégocier: j’avais une valeur, il fallait que je la garde. Mais surtout je ressentais la pression d’être bon. J’avais besoin de ça pour avancer. Si je flanchais, je finissais à pied pour la suivante."

Fabio Quartararo avait ce plus qui se travaille peu mais indispensable

En 2013, avec son ami Fabrice Lock, ils créent la Race expérience, leur propre équipe en récupérant des motos Honda et permettant à Sébastien Gimbert de recourir avec ‘‘son’’ numéro 111, comme à ses débuts. La volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des pilotes en herbe fait naître la version ‘‘School’’ destinée aux bambins en 2016. " J’avais aimé encadrer un stage de pilotage en 2009 quand j’étais chez Yamaha car un enfant, ça ne ment pas. Fabio Quartararo était d’ailleurs présent. Rien que dans le freinage, il avait ce plus qui se travaille peu mais indispensable pour réussir. Un don."

Un don que le père de famille "a tout fait pour éviter de transmettre" à son fils, très tôt dans les paddocks. Raté. "Le financement de sa première saison a été une carotte pour le faire travailler à l’école. Et Johan a eu des bonnes notes. On avait choisi une compétition difficile pour qu’il se rende compte mais il s’en est bien sorti." Suffisamment pour pousser le paternel à recréer une team cette saison, avec comme base arrière le magasin spécialisé ouvert depuis 2018 à la Palud. La boucle est bouclée. Son fils est même entré dedans. Et avec l’AMSLF, à chaque séance, un débutant fait démarrer pour la première fois sa moto sur ce fameux circuit...

1. Bande du pneu non-usée par le bitume. Plus elle est large, moins le pilote prend d’angle en virage.