La vidéothèque-sonothèque installée à la Condamine

Avec 18.500 CD et 10.500 DVD, difficile de ne pas trouver son bonheur dans les rayons de la vidéothèque-sonothèque José-Notari.

L’établissement communal vient de déménager de la villa Lamartine, à Monte-Carlo pour de nouveaux locaux rue Princesse Antoinette, dans les ex-bureaux de l’Emploi… à quelques pas de la bibliothèque Louis-Notari.

Comme une préfiguration à la future médiathèque - avec tous les services réunis sous un même toit - espérée pour 2024 à l’îlot Pasteur. En attendant, les équipes de la vidéothèque-sonothèque ont pris possession de ces anciens bureaux pour y loger leur vaste collection.

Grand succès, films pointus, classiques du 7e art, séries coté DVD, musiques de toutes influences sur CD. Le catalogue complet est consultable sur le site de la médiathèque.

Un public attaché à l’objet

"On suit les sorties, on écoute les suggestions d’achat de nos membres, on propose des titres qu’on ne trouve pas sur les plateformes et nous avons beaucoup de demandes. Les gens restent attachés à l’objet", souligne Céline Sabine, directrice adjointe de la médiathèque.

Les chiffres le prouvent. "Sur les statistiques, en 2020, nous avons enregistré davantage de prêts de livres, de disques et de DVD qu’en 2019", ajoute Camille Svara, Première adjointe au maire, qui encadre la culture.

Cette dernière tient aussi à la salle multimédia qui ouvrira prochainement au sein de la sonothèque et qui permettra d’organiser des ateliers informatiques pour les néophytes. "Nous avons une grande demande", assure Céline Sabine.

"Au départ, les médiathèques ont été créées aussi pour lutter contre l’illettrisme, aujourd’hui nous luttons aussi contre l’illectronisme".

Pour les amateurs, la vidéothèque-sonothèque est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de 15 heures à 18h30 et les mardis et jeudis de 10 heures à 14 heures. Et les abonnés ont la capacité d’emprunter pour quinze jours, dix CD et dix DVD.