La venue de Xi Jinping, braquage, arrestations...: les quatre interventions marquantes de la DPSI à Monaco

L’arrestation du braqueur de la bijouterie Graff en 2016

Le 22 décembre 2016, un équipage voie publique du GPSI interpelle Marko Calovic dans l’épingle du Fairmont, moins de dix minutes après son braquage de la bijouterie Graff. Entre le lieu du méfait, au casino de Monte-Carlo, et celui de l’arrestation, cet ingénieur en génie civil serbe a pris en otage la vendeuse pour protéger sa fuite, avant de la relâcher, puis a contraint un taxi sous la menace d’une arme.

C’est dans ce véhicule qu’il est cueilli, donc, par la Sûreté publique qui permet la restitution de bijoux pour une valeur de 4,6 millions d’euros.

Condamné à huit ans de réclusion par le tribunal criminel de Monaco, il a, depuis, été extradé en Autriche où il avait commis un autre braquage la même année.





La recherche des braqueurs du joaillier Cartier en 2017

Le 25 mars 2017, alors que la bijouterie Cartier de la place du Casino vient d’être braquée pour un préjudice de 6 millions d’euros (soit 127 bijoux), les policiers monégasques déploient le plan de bouclage de la Principauté.

Le GPSI participe naturellement aux opérations de recherche, notamment dans les chantiers voisins et les parkings souterrains. Deux des quatre malfaiteurs armés, originaires des Hauts-de-Vallauris (ex-Zaïne) à Vallauris, sont arrêtés sur le sol monégasque, les deux autres en France. Sans effusion de sang. Tous seront condamnés à de lourdes peines de prison par les justices monégasque et française.





Sécurisation de la venue de Xi Jinping en 2019

Parmi les missions du GPSI: la protection de personnalités. Parmi elles des présidents, en exercice ou non, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy, des ministres, des auteurs et dessinateurs engagés politiquement. Une protection rapprochée la plus discrète possible. En revanche, pour la venue du président chinois Xi Jinping, le 24 mars 2019, c’est à un véritable déploiement de force qu’a participé l’intégralité des opérateurs du GPSI.

Les démineurs ont sécurisé les bouches d’égout sur et à proximité de l’itinéraire emprunté par la délégation chinoise. Les tireurs d’élite, perchés sur les toits, sécurisaient eux aussi le tracé.

"Dès 5h du matin, nous avions vérifié toutes les grues des chantiers aux alentours, confie Rodolphe. Des équipages patrouillaient aussi en ville pour parer à toute éventualité."





Arrestation d’un mari violent et menaçant en 2022

Un soir de novembre dernier, le Parquet général de Monaco charge le GPSI d’interpeller un homme à son domicile dans un contexte intrafamilial très conflictuel. La justice monégasque lui reproche des menaces d’assassinat et d’empoisonnement sur son épouse, notamment l’envoi de photos de couteaux.

"Dès qu’il y a des interventions complexes qui sortent de l’ordinaire, avec une possibilité d’armement et de dangerosité, on intervient", explique Rodolphe.

Un médecin ainsi que les cellules négociation et technique étaient notamment sur place.