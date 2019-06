La vente du mobilier de "L'Echauguette", villa d'exception qui surplombe Monaco, atteint 3,3 millions d’euros

Les prochaines visites des potentiels acquéreurs de "L’Échauguette", surplombant le vallon Sainte-Dévote, se feront dans une villa largement épurée de son mobilier. Ce mardi après-midi, à Paris, 82% des 148 lots présentés à la vente chez Sotheby’s ont trouvé preneurs pour une enveloppe totale (frais acheteurs compris) de 3.342.313 euros.

Un catalogue mêlant mobilier et objets d’art, arts russe et français, qui a su capter un public international. "Les amateurs internationaux, originaires des États-Unis, d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, ont été séduits par cet ensemble inédit sur le marché français", se félicitent les équipes de Sotheby’s, maison dont le magnat des médias et des télécommunications, Patrick Drahi, vient de faire l’acquisition pour la bagatelle de 3,3 milliards d’euros.

Les ébénistes ont mené la danse des enchères

La surprise de cette vacation est arrivée à mi-catalogue avec l’adjudication d’une table de salle à manger attribuée au fabricant de meubles du XIXe siècle, Emmanuel-Joseph Zwiener. Estimée 60.000 euros en fourchette haute, sa table en bois de rose et palissandre de Rio a vu les enchères stoppées à 237.500 euros (frais compris).

Deux grands noms de l’ébénisterie française ont également rencontré un beau succès au marteau. Ainsi, François Linke, dont 22 pièces étaient portées au catalogue, arrive en 2e et 6e positions du Top 10 de cette vente.

Modèle emblématique de l’ébéniste, une commande en acajou et marqueterie de satiné et thuya et bronze doré (vers 1910) a été adjugée pour 200.000 euros, pour une estimation haute de 150.000 euros. "Cette pièce fascinante est le fruit d’une collaboration avec son employé, Charles Alix", note Sotheby’s.

Une vitrine en marqueterie de bois de violette et bois de rose et bronze doré, vendue 106 250 euros, contre une estimation haute de 120.000 euros a, toujours selon Sotheby’s, offert "l’opportunité d’acquérir l’un des premiers articles que Linke fabriqua dans son atelier à ses débuts à Paris".

Rayon ébénisterie, les pièces signées Alfred II Beurdeley ont moins performé. Un cabinet à quatre faces en ébène s’est ainsi arraché pour 162.500 euros, moins que l’estimation initiale des experts.

Porcelaine de tsars

Enfin, les porcelaines exécutées par la manufacture impériale de Saint-Pétersbourg ont toujours la cote. "Chacune a fait l’objet de belles batailles d’enchères. Ce sont les vases de l’époque Alexandre III qui ont été les plus disputés", résume Sotheby’s. Un vase en porcelaine offert à Philipp Schou, directeur de la manufacture royale de porcelaine de Copenhague, par Alexandre III, s’est notamment envolé à 125.000 euros.

Cette collection avait été montée par les propriétaires de La villa L’Échauguette, mise en vente en février pour 110 millions d’euros, dans l’idée de compiler "l’absolu meilleur" qu’a produit le XIXe siècle en mobilier et en arts décoratifs.