La Turbie et Diamond cartonnent

À domicile, l’AS Turbie recevait la formation de Candy Street. Pourtant, c’est bien la formation adverse qui ouvrait le score grâce à Vincent Deperi dès la 2e minute de jeu. La Turbie renversera la situation avec deux buts de Dylan Grisius (11e) et Kévin Desmoulins (13e) jusqu’à la pause. Ensuite, Julien Taormina inscrira un doublé (26e et 31e) pour porter l’avance à 4 buts.

Candy Street réagit dans la foulée avec deux buts signés Marcelo Oliveira Gomes et Hugo Cocchi. Sauf que les Turbiasques, bien en forme, portent le score à 7-3 et s’installent en tête de la poule B.

Deux triplés pour le Diamond FC

Duel de « gros » entre Back in Town et Vinci Construction qui a vu les premiers s’imposer. Avec deux buts d’avance par l’intermédiaire de Kévin Santini et de Loïc Sultan, un relâchement a fait que Vinci a pu revenir au score grâce un but contre son camp et un but de Manuel Ferreira. Mais c’est en sauveur que Kévin Santini offrira la victoire 3-2 à son équipe.

Enfin, Diamond FC n’a pas laissé la moindre chance à Faggionato Real Estate. Avec un effectif affaibli, les coéquipiers de Lorenzo Faggionato, unique buteur de son équipe, ont tout essayé pour contrer les attaques de Diamond. En première période, le match fut serré avec seulement un but d’avance pour Diamond. Lorsqu’en seconde période, le physique a pris le dessus et la machine Diamond s’est enclenchée avec deux triplés (Lachelack et Goncalves) plus un but de Walid Zinoun portant le score final à 7-1.

Dans la poule A, l’AS Futsal Méditerranée est invaincue, sur deux matches. Diamond FC l’est aussi mais pointe en deuxième position au classement en raison de points de pénalité administratifs.