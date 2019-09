La transition numérique au lycée Albert-Ier, c’est maintenant

Suite à la réforme du baccalauréat et l’apparition de deux nouveaux enseignements, le lycée monégasque s’est équipé de moyens numériques et technologiques supplémentaires. Les matières en question sont les Sciences numériques et technologiques (SNT) et le Numérique et science de l’informatique (NSI). La première fait partie du tronc commun et chaque classe de Seconde générale l’aura dans son emploi du temps pour une durée d’une heure et demie par semaine. Ce thème d’étude inédit a pour but de permettre aux élèves d’appréhender les différents concepts de ces sciences, comme les algorithmes.

La connexion wifi

a été revue

Les enseignants tenteront également de faire comprendre aux lycéens les enjeux du numérique. La SNI est une spécialité que les élèves pourront choisir au bac. Elle leur sera enseignée en Première et en Terminale. Toujours dans la continuité du cours obligatoire à l’entrée au lycée. Afin de répondre au mieux à cette réforme, l’école s’est équipée durant l’été. La couverture wifi de l’établissement a entièrement été revue. Des ordinateurs portables seront à disposition dans trois nouvelles classes. Au total, il y en a 90.

180 machines

utilisables à ce jour

« Nous avons aussi équipé le lycée de salles informatiques supplémentaires. Pour ce qui est des ordinateurs portables, ils sont à la disposition des enseignants et des élèves. Ils sont rangés dans des armoires où ils pourront être rechargés. La couverture wifi va, quant à elle, permettre à ces nouveaux outils d’être reliés à ce réseau », explique le proviseur, Pierre Cellario.

Les professeurs seront personnellement munis de ces stations de travail afin de pouvoir préparer au mieux leurs cours.

Des outils offerts aux élèves en 2021

Si, en France, beaucoup d’établissements secondaires fournissent des tablettes tactiles à leurs étudiants, à Monaco, le souhait est de pouvoir offrir des ordinateurs portables aux Monégasques d’ici à 2021. « La Principauté fait un gros effort aujourd’hui sur la transition numérique. C’est un souhait du gouvernement princier, d’équiper et d’offrir à chaque élève non pas une tablette mais un ordinateur portable », confie le principal.

Ces enseignements de spécialités vont démarrer dès aujourd’hui, à la reprise des cours. L’occasion donc de tester ces nouvelles machines.