La traditionnelle Foire Attractions revient sur le Port de Monaco fin octobre

A partir du 21 octobre, la Foire Attractions sera ouverte tous les jours de 11h à 23h, et jusqu’à minuit les vendredis et samedis ainsi que les veilles de jours fériés.

Le 18 novembre, veille de Fête nationale, les attractions demeureront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 1h du matin.

Disposés sur toute la partie supérieure du Quai Albert Ier ainsi que sur la Darse Sud, stands d’animations, stands gourmands et attractions raviront le public, qui retrouvera des manèges à sensations fortes et d’autres, plus traditionnels, à destination des plus petits.

Parmi les manèges qui prendront place quatre semaines durant sur le Quai Albert Ier, citons : le Combat Spatial, le simulateur Astrojet, le Palais du Rire ou encore les auto-tamponneuses !

Pour rappel, le dispositif de sécurité du public instauré depuis plusieurs années a été reconduit. Ainsi, un contrôle de sacs sera effectué aux huit points d’accès à la Foire (6 sur le Quai Albert Ier et 2 sur la Darse Sud) et des tapis comptabiliseront le nombre de visiteurs. Une fois la jauge atteinte, l’accès à la foire sera temporairement suspendu.

L’affluence sera visible en temps réel sur le site de la Mairie de Monaco www.mairie.mc et il est fortement recommandé aux visiteurs d’en prendre connaissance avant de se rendre sur le Port de Monaco.

Foire Attractions - Port de Monaco

Du vendredi 21 octobre au samedi 19 novembre 2022

Horaires d’ouverture du dimanche au jeudi :

- stands alimentaires et manèges enfants : 11h - 23h

- attractions : 14h - 23h

Vendredis, samedis et veilles de jours fériés, fermeture à minuit.

Vendredi 18 novembre 2022 : fermeture à 1h.