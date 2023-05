La Sûreté publique de Monaco brandit (à nouveau) la menace de fourrière pour les chauffards en marge de Top Marques

"Top Marques se déroule DANS le Grimaldi Forum et non pas dans les rues de la Principauté." Par cette phrase, le commandant Fabien Vachetta, à la tête de la Division de l’événementiel et de la préservation du cadre de vie, a réitéré la volonté de la Principauté de ne tolérer aucun débordement routier durant les 5 jours du salon.

Comme par le passé, un dispositif préventif et volontairement dissuasif est mis en place par la Sûreté publique: ceux qui troubleraient la quiétude des résidents par des pétarades ou une conduite dangereuse s’exposent à des peines d’amende, voire l’immobilisation de leur véhicule pendant 5 jours.

"Les premières infractions débutent à 300€ avec le bruit causé sans nécessité." La facture grimpe si d’autres infractions s’ajoutent à cela: vitesse excessive, défaut de permis de conduire, ne pas avoir mené son véhicule avec prudence, défaut de maîtrise…

L’an passé, 53 grosses cylindrées avaient terminé à la fourrière du chapiteau de Fontvieille. Moitié moins qu’en 2019, année durant laquelle 101 bolides avaient été placés au pied de la digue du port Hercule, au plus grand bonheur des car spotters.

"Je remercie GMK, ambassadeur du salon, avec qui nous travaillons de façon très constructive. On le voit de plus en plus dans un rapport professionnel et moins pour payer ses P.V. au secrétariat du tribunal de simple police, sourit-il. Il distille les bons messages auprès de sa communauté."