La Société nautique renoue avec la bénédiction

Le skiff solo béni ce mercredi est un don de Rina Spence, consul de Monaco à Boston et membre depuis plusieurs années de la SNM. "Elle accueille beaucoup d’étudiants de Monaco à Boston et elle vient trois mois par an ici. Elle continue à ramer mais ne se sent pas d’être seule en mer, sa seule demande est d’être accompagnée d’un moniteur, ce que nous lui accordons avec plaisir."

Le huit barré porte, lui, le nom "Marie-José", prénom de l’épouse du président de l’Automobile Club de Monaco, Michel Boéri. Un souhait du souverain "pour rapprocher les gens du Yacht-club et de la Société nautique avec cette grande institution qu’est l’Automobile Club de Monaco", confie Jean-Marc Giraldi.