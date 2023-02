La SBM ouvre trois nouvelles adresses à Monaco pour un été festif

Amazonico, un rooftop sur la place du Casino

Pour l’instant, le lieu grouille d’outils et d’ouvriers. Mais la SBM entend bien achever les travaux dans les temps pour ouvrir au mois de juillet prochain, son nouveau Café de Paris. Un établissement entièrement repensé, rénové et optimisé pour augmenter nettement l’offre de restauration et de shopping du bâtiment idéalement situé sur la place du Casino.

Influences tropicales

Au deuxième étage, le rooftop devrait créer l’événement. Il sera l’écrin d’Amazonico Monte-Carlo. Une installation annoncée de longue date, la Société des Bains de Mer ayant choisi d’importer sur le sol monégasque ce concept "ultra-festif et gourmand" créé en 2010 par Sandro Silva et Marta Seco à Madrid, puis développé avec succès à Londres et à Dubaï. Les saisonniers sont déjà en cours de recrutement pour faire vivre ce nouvel endroit qui devrait polariser la clientèle de la vie nocturne à Monte-Carlo.

Dans les assiettes, la formule Amazonico célèbre "la diversité culturelle et gastronomique du Brésil au Pérou en mixant des influences tropicales et latino-américaines", préviennent les équipes. Mais les clients viennent aussi pour le décor, qui, avec une somme de végétaux luxuriants, donne l’impression de forêt amazonienne.

Pour l’ambiance, des performances live de jazz latino, bossa-nova et de musique cubaine accompagnent les plats. Au bar, des DJ proposeront des rythmes un peu plus épicés pour inviter à danser. Et l’offre du restaurant et de sa terrasse sera aussi complétée par un speakeasy plus intimiste à l’intérieur, pour prolonger la soirée. Ouverture attendue en juillet.