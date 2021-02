La saison estivale dépendra de l’accès vers la vallée des Merveilles

Après les ravages de la tempête Alex, le processus de reconstruction a débuté dans la Roya. En plein Covid, la vie est en suspens et le lancement de la saison estivale semble être une gageure.

« Même si la situation sanitaire s’améliore, il faut qu’il y ait davantage d’accès dans toute la Roya (1). Les convois et les trains ne suffiront pas. Si les gens ne peuvent pas se déplacer facilement, ils ne viendront pas visiter le patrimoine local », confie Cyril, guide conférencier à La Brigue.

Heureusement, le village et sa précieuse chapelle Notre-Dame-des-Fontaines ont eu la chance d’être épargnés. Mais ce petit miracle ne suffira sans doute pas pour attirer les touristes.

Car des routes et pistes essentielles manquent pour assurer le redémarrage touristique de la vallée. Et notamment celle qui mène à l’emblématique... vallée des Merveilles. Pour rappel, cette dernière abrite l’un des plus grands sites de gravures rupestres d’Europe. Elles ont été dessinées sur la roche il y a plus de 5 000 ans par des Hommes qui ont voulu laisser une trace de leur passage.

"Nous espérons que les promesses seront tenues"

Chaque année, les touristes du monde entier affluent pour arpenter les surprenantes roches rouges qui résultent de l’altération du temps depuis le recul glaciaire. Malheureusement, depuis la tempête Alex, l’unique chemin – la RD 91 – qui relie le hameau de Casterino à la « Merveilleuse » vallée est devenu totalement impraticable.

« Pour nous, la RD 91 est essentielle. Accéder à la vallée des Merveilles, c’est assurer la saison touristique sur toute la Roya » a précisé le maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo. Pour cet été, les accès envisagés par le Département se concentrent sur la piste de Speggi ou la route depuis la Vésubie (lire ci-dessous). Mais ces deux chemins sont bien plus longs et bien plus complexes que la RD 91.

« La piste de Speggi n’est pas sécurisée et elle n’a pas de glissière. Du coup, cela complique l’accès vers la vallée des Merveilles. Honnêtement, nous avons toujours espoir que des travaux soient possibles sur la RD 91 », précise l’édile. En complément de la piste de Speggi, celle de Caramagne a également été évoquée. « Cela permettrait que les voitures ne se croisent pas. Et surtout d’avoir un accès possible depuis l’Italie dans les deux sens », ajoute le premier magistrat.

Pour Luc Fioretti, qui propose des balades en 4 x 4 dans la vallée des Merveilles, la piste de Speggi donne une lueur d’espoir sur la saison estivale. « Nous espérons que les promesses seront tenues. Car sans piste, c’est la mort assurée de la vallée. »

Luc Fioretti est guide conférencier, mais aussi responsable d’une école de ski et gérant d’une boutique sur Tende. Pour l’heure, ses trois activités sont totalement à l’arrêt. « Disons que j’ouvre mon magasin l’après-midi juste pour “faire de la lumière dans le village.” », confie-t-il avec amertume.

"Il y a trop d’incertitudes pour les mois à venir"

En revanhe, Yann Bonneville, guide de haute montagne reste très inquiet pour cet été. « Par sûr que les touristes bravent toutes les difficultés pour monter jusque dans la Roya. La piste de Speggi ne peut être empruntée que par des 4 x 4. Pour l’accès de la Vésubie, la randonnée vers la vallée des Merveilles s’adresse à des randonneurs expérimentés et ce n’est pas du tout un parcours familial.

Les touristes iront sans doute plus volontiers dans la Tinée », souligne-t-il avec résignation. Pour l’heure, le Tendasque se consacre à son autre passion : la production de miel. Et il envisage de laisser de côté son activité de guide pour devenir gardien de refuge. « Pour moi, il y a trop d’incertitude pour les mois à venir. À mon sens, les travaux doivent débuter dès maintenant pour assurer une saison estivale sereine. »

Des accès depuis la piste de Speggi et La Vésubie

Selon le Département, le rétablissement de la RD 91, qui relie Casterino et la vallée des Merveilles semble compliqué étant donné les nombreux glissements de terrain. « Dès que les conditions météorologiques le permettront, nos services iront faire la reconnaissance physique sur site pour déterminer les possibilités de réaliser une piste sur la RD 91 sans certitude sur le débouché », ajoute le Département.

Pour cet été, le Département précise que l’accès à Castérino sera possible par la piste de Speggi. « L’accès est certes plus long et nous devrons l’améliorer, mais il a le mérite d’être existant et de qualité même si les croisements entre véhicules sont difficiles. »

Travaux de remise en état des sentiers pédestres

Autre possibilité : accéder à la vallée des Merveilles depuis la Vésubie, L’ex RD 171 (M171 route métropolitaine désormais) a été rétabli de façon sommaire dès le mois de novembre par les services métropolitains. « Elle est donc circulable et le sera sans soucis cet été même si le temps de trajet pour aller dans la vallée des Merveilles est plus long. »

De plus, des travaux de remise en état du sentier de Valaire, de sécurisation du franchissement au niveau de la passerelle des Mesches, et de réfection de la 1re partie du sentier d’accès au refuge des Merveilles en rive droite du vallon de la Minière seront menés. Les études sont en cours. « L’objectif du Département est de réaliser ces travaux dès que les conditions d’enneigement le permettront, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires préalables et des délais d’instruction correspondants. »

1. Le village de La Brigue est accessible mais reste tributaire des convois. Pour assurer la continuité du service public, le réseau Zest réalisera des navettes entre la gare de Fontan-Saorge, Saorge et St Dalmas (correspondance habituelle pour La Brigue et Tende).

Ces navettes en correspondance avec l’arrivée et le départ des trains sont dépendantes des horaires des convois.