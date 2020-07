La résidence des Mélèzes à Monaco va être surélevée de deux étages

Concrètement, qu’est-ce qui va changer pour les habitants? "Ces travaux permettront d’améliorer significativement l’isolation thermique et acoustique des appartements pour un meilleur confort et, d’autre part, la qualité esthétique et architecturale du bâtiment", résume Rémy Rolland, administrateur des Domaines.



Au point de prétendre à la certification environnementale "BD2M". Grâce à un échafaudage enjambant la rue Plati – qui, pour l’heure, ne dépassera pas le premier étage – les ouvriers procéderont au remplacement des fenêtres et volets roulants par des équipements de dernière génération (fenêtres à double vitrage, volets roulants motorisés), à la pose sur les façades d’une isolation par l’extérieur, à la modernisation des ascenseurs et au remplacement des éclairages dans les parties communes.

Terminées, aussi, les chaudières à fioul. L’immeuble sera raccordé à la boucle thallasothermique de la Principauté et alimenté par des pompes à chaleur.



"On va aussi réaliser des colonnes montantes. Ceux qui voudront, à l’avenir, se raccorder dessus pour avoir la climatisation pourront le faire", précise Patrice Pastor, président délégué de l’entreprise JB Pastor & Fils.

Au final, même si la résidence gagne quatorze appartements, la consommation énergétique demeurera inchangée.