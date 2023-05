La rénovation de l'héliport de Monaco bouclée à temps avant le Grand Prix de Formule 1

C’est l’une des portes d’entrée de la Principauté, tout particulièrement durant le Grand Prix. Cette semaine-là, l’héliport enregistre son plus gros pic d’activité de l’année, avec le passage de 5.000 voyageurs pour 800 mouvements sur six jours. Vieillissant, n’ayant jamais subi aucune réhabilitation depuis sa création en 1976, le hall d’accueil des voyageurs se devait d’être modernisé.

Du sol au plafond en passant par la sécurité

Pour ce chantier, les moyens ont été mis, pas moins de 2,75 millions d’euros. Du sol au plafond en passant par l’intérieur et les façades, le hall a été rénové de fond en comble. "Cet espace d’accueil des voyageurs est désormais plus moderne et esthétique. Réseaux électriques, éclairage, chauffage et climatisation mais également menuiserie et double vitrage, absolument tout a été remis à neuf et totalement remplacé", détaille Anthony de Sevelinges, responsable du Service de maintenance des bâtiments publics (SMBP), en charge de la maintenance de l’héligare et donc du chantier. "Un faux plafond a été posé, les comptoirs tout comme les enseignes changées. C’est une vitrine de Monaco et aujourd’hui elle est digne de la Principauté."

Voilà pour l’esthétique. Mais ce n’est pas tout. La sécurité et la sûreté ont également été améliorées avec une mise en conformité exigée par les dernières règles des transports.

"Nous avons repositionné les agents de manière à ce que la police soit plus fonctionnelle dans l’héligare avec un lieu de passage unique et pour tous, à l’allée comme au retour." L’accès à l’héliport est désormais unique pour le personnel comme pour les voyageurs. "Tous accèdent aux pistes par le même chemin."

Enfin, l’héligare a également été mise aux normes concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Lors du Grand Prix de Monaco, l’héliport de la Principauté double ses effectifs. Photo Cyril Dodergny.

Un calendrier contraint

Des travaux colossaux pour Anthony de Sevelinges, qui ont exigé de relever un double défi, celui d’être mené en délocalisant le hall voyageurs et dans un délai très court. "Pour maintenir les vols d’hélicoptère durant la basse saison, un minimum de 50 rotations par semaine, l’ensemble du hall d’accueil a dû être déplacé à l’extérieur avec l’installation de bâtiments modulaires, détaille Anthony de Sevelinges. Il n’était pas question de cesser l’activité. Nous avons donc recréé une héligare à l’extérieur."

Ce chantier devait en outre suivre un calendrier précis et ne subir aucun retard. "Compte tenu de l’activité continuelle de l’héliport, poursuit Anthony de Sevelinges, les créneaux pour réaliser des travaux de cette ampleur étaient réduits à une peau de chagrin. Le chantier ne pouvait se tenir que sur une période de six mois, en basse saison, entre la mi-octobre et la mi-avril. Une telle durée, inextensible en vue du Grand Prix, relevait déjà à elle seule de l’exploit."

C’était sans compter sur les aléas du chantier.

L'héligare a été mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Photo Cyril Dodergny.

Sept entreprises monégasques mobilisées

"Nous avons découvert de nombreuses malfaçons si bien que nous avons dû revoir notre copie." Dans des délais déjà bien contraints. "Nous avons rencontré énormément de vices cachés auxquels il a fallu s’adapter. Nous sommes par exemple allés plus loin en rénovant aussi les parties arrières du hall, où les compagnies d’hélicoptère ont leur stand. Plus on avançait, plus on prenait conscience qu’il fallait s’occuper de l’ensemble du volume du hall."

Pour mener ces travaux de réhabilitation, le Service de maintenance des bâtiments publics a fait appel à sept entreprises monégasques, qui ont mobilisé chaque jour entre 20 et 25 ouvriers. "Tous ont parfaitement joué le jeu et ont compris nos obligations." C’est-à-dire ouvrir à temps pour le Grand Prix.

Dès l'entrée de l'héliport, le hall a été totalement modernisé. Photo Cyril Dodergny.