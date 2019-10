La renaissance de la chapelle Ste-Jeanne d’Arc

C’est drapée de ses plus beaux atours que la chapelle Sainte-Jeanne d’Arc a accueilli, samedi en fin d’après-midi, ses fidèles et amis pour fêter en fanfare sa réouverture ! Et c’est en nombre qu’ils ont répondu pour cet « openning » attendu depuis plus de quatre mois !

Une renaissance célébrée, comme il se doit, en grande pompe avec messe solennelle, dévoilement de plaque, spectacle folklorique, remise de diplômes de membres d’honneur et surtout partage de l’amitié !

La charpente financée par le Rotary de Menton

Ouvertes à tout le quartier, ces réjouissances ont fédéré tous ceux qui se sont mobilisés pour redonner vie à ce lieu de culte construit dans les années cinquante.

Au cœur de ce renouveau tant espéré, Dorian Aussel et les membres de l’association des « Compagnons de Jeanne d’Arc » qui - grâce à l’intercession de nombreux donateurs et notamment celle du Rotary Club de Menton - ont réalisé un véritable miracle.

Un rêve rendu possible grâce au club service, qui a financé intégralement la rénovation de la charpente. Son président, le Dr Gilbert Cohen-Tanoudji, était présent aux côtés de nombreux invités d’honneur, dont le père Philippe Guglielmi venu célébrer la messe, la sénatrice Colette Giudicelli, la marraine de la chapelle, Simone Pastore et le maire de Menton, Jean Claude Guibal.

« Un signe de foi... et de vitalité du quartier »

Le premier magistrat a tenu à souligner l’importance de cette action, qu’il a qualifiée de « signe de foi et aussi (de) signe de vitalité de tout un quartier », sans oublier de remercier chaleureusement tous les donateurs : « Vous incarnez la force vitale et la bienveillance partagée de ceux du Careï ».

Les autres dons - après accord avec les différents bienfaiteurs - seront investis dans l’achat d’une pompe à chaleur, qui assurera le chauffage et la climatisation du bâtiment, tandis qu’une subvention dernièrement votée en conseil municipal sera utilisée pour la rénovation de la façade de l’édifice.

Une chose est sûre, Dorian Aussel et ses compagnons se sont donné une mission : « transformer la chapelle en un véritable petit bijou ».

Un bel élan de générosité et un remarquable acte de foi qui va redynamiser tout un quartier et sa communauté.