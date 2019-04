Cet hiver, le Service Jeunesse de la Ville de Menton a proposé aux jeunes Mentonnais, âgés de 6 à 11 ans, un stage de ski à la station de Limone en Italie pour la saison de ski 2019.

Six sorties ont été organisées les mercredis de 7 h 30 à 18 heures, entre les mois de janvier et mars avec quelque 32 enfants participants, répartis en trois groupes suivant le niveau de chacun, de débutant à plus confirmé.

À l’issue du stage, les apprentis skieurs ont passé les épreuves, afin d’obtenir un diplôme correspondant à leur niveau.

Les cours (4 h par journée) étaient dispensés par les moniteurs de l’école de ski de Limone.

13 enfants ont été récompensés pour le Niveau 1, 14 pour le niveau 2 et 5 pour le Niveau 3.

La remise des prix a eu lieu à la résidence du Louvre en présence du maire, Jean-Claude Guibal.