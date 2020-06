La relève de la garde des Carabiniers du Prince fait son grand retour ce vendredi à Monaco

L’image restera dans les annales monégasques. Ce vendredi 19 juin 2020, à 11 h 55, la garde rapprochée de la famille princière - très active dans la gestion de la crise sanitaire à Monaco - va renouer avec les honneurs publics. Remonter sur scène lors d’un rituel quotidien brusquement interrompu le 16 mars dernier, veille du confinement, laissant tout un peuple orphelin, déboussolé. Depuis son instauration au XIXe siècle, jamais la relève de la garde n’avait été en sommeil, à l’exception de l’épisode tragique de la Première Guerre mondiale.

" Entre 1914 et 1919, des civils et anciens carabiniers avaient assuré la garde en remplacement des militaires appelés sous les drapeaux car français", rappelle le commandant Gilles Convertini, chef de la Compagnie des carabiniers.

"Un marqueur

de vie"

À défaut de croisiéristes, c’est devant quelques touristes, et surtout le peuple monégasque, que se tiendra la parade militaire. Au premier rang, derrière les chaînes où les plus fervents font souvent le pied de grue, des commerçants et résidents du Rocher qui se languissaient de revoir la "Garde de 10", tant elle leur tient à cœur et porte leurs affaires.

"C’est un marqueur dans la vie des commerçants. Grâce à la relève, la vie recommence et ils espèrent, comme nous tous, qu’il y aura du monde. Avec la fermeture des Grands Appartements cet été, on sera le seul point d’attraction sur la place du Palais", précise le commandant de la Force publique (carabiniers et pompiers), le colonel Tony Varo.

Initialement, la relève aurait dû reprendre lundi dernier. Une fois l’approvisionnement en masques de protection effectué (lire ci-contre). Mais le décès de la baronne Elizabeth-Ann de Massy et son inhumation, ce mercredi en la cathédrale, ont bouleversé l’ordonnancement.

À l’aube du jour J, l’heure était évidemment aux répétitions jeudi. "La garde s’entraîne et, demain (lire aujourd’hui), on va partir un peu plus tôt de la caserne pour les faire répéter", confie le commandant Convertini. "C’est une chorégraphie bien huilée, mais quand on l’arrête d’un seul coup il faut quelques réglages pour la remettre en route et que ce soit vraiment parfait", confirme le colonel Varo.

Autant dire que cette nouvelle prise d’armes va de pair avec le trac. "On a toujours une forme d’appréhension, admet le commandant Convertini. Quand vous êtes avec le fusil, vous espérez toujours que rien ne glisse comme l’épaulette. On est toujours un peu tendu. Il est arrivé qu’un tambour perde une baguette par exemple."

Tambours qui, normes sanitaires obligent, se tiendront exceptionnellement à distance des trompettes ce vendredi matin.

Des ajustements de circonstances

Deux bus déposeront chacun cinq carabiniers, contre un seul bus habituellement. La "garde de 10" aura revêtu sa tenue d’été. Un blanc immaculé relevé par le rouge des plumes de leurs casques. À 11 h 30, comme toujours depuis le 26 février 1921, le cérémonial débutera à l’abri des regards. Dans le hall de la petite caserne, au garde-à-vous face à une plaque commémorative, les carabiniers rendront hommage à leurs huit pairs morts au champ d’honneur durant la Grande Guerre. Le chef de poste passera ensuite ses consignes jusqu’à ce que le carillon tinte.

À 11 h 55, les portes du Palais s’ouvriront sur des militaires masqués, sauf les deux trompettistes. Ils sortiront isolés du Palais, pour éviter les projections ; les tambours s’élançant exceptionnellement de la petite caserne. Un ensemble musical scindé donc, alors qu’il précède d’habitude le cœur de la garde.

Dans le public, deux consignes de bon sens seront rappelées sur des panneaux. Le port du masque est fortement recommandé, tout comme le respect d’une distanciation physique d’un mètre.

Historique.