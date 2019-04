Disponible sur Android et iOS, l’application CardMap développée par l’entreprise monégasque K-Rma tech permet de découvrir sa destination en réalité augmentée. La direction du Tourisme et des Congrès de Monaco et K-Rma tech se sont donc associées pour permettre à la Principauté d’être présente dans l’application. En scannant un flyer disponible dans différents lieux stratégiques ou le plan de Monaco, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les différents lieux touristiques : un modèle 3D du lieu, un guide audio mais aussi des photos et vidéos leur sont proposés afin de rendre leur visite plus dynamique et interactive.

Aujourd’hui, la Roseraie Princesse Grace, le Parc paysager, le Jardin japonais, le Casino, la Cathédrale, le Musée océanographique et le Palais princier sont déjà disponibles dans l’application.

D’autres lieux seront prochainement ajoutés tel que le Jardin Exotique, la Grotte de l’Observatoire, ainsi que le circuit du Grand Prix de Formule 1. Dans les semaines qui arrivent, vous pourrez également en apprendre davantage sur la relève de la Garde.