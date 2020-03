La radio numérique Top Side crée un groupe Facebook Menton solidaire

« Ce groupe a vu le jour suite à un constat que nous avons fait en ces temps difficiles, où plus que jamais la solidarité a un sens : des demandes étaient perdues sur de nombreux réseaux sociaux... Avec, d’une part, des personnes ayant des besoins ou des problèmes liés au confinement et de l’autre, des gens voulant aider en fonction de leurs compétences et disponibilité » explique Christel Donnadieu-Bellini, l’administratrice, précisant qu’« environ 500 personnes communiquent déjà entre elles et s’entraident ».

Une bonne coordination pour être réactif

Ainsi le groupe Facebook Menton Solidaire a vu le jour dans le but d’offrir à la communauté mentonnaise un espace pour les mettre en relation. Venir en aide aux plus fragiles sans oublier personne et diffuser les informations importantes pour tout le monde.

« Une bonne coordination entre nous nous permet d’être plus réactifs et d’apporter notre aide à un plus grand nombre de personnes. Au vu du confinement, il me paraît essentiel de rester sur la localité, afin d’être efficace et proche des gens. Nous soutenons le CCAS de Menton dans ses actions, ainsi que la plateforme Menton Livraison, qui est en train de se mettre en place » explique Christel.

Le groupe Facebook Menton Solidaire est ouvert à tout le monde, mais attention, il s’agit d’une plateforme « de partage et de services à titre gratuit. Nous veillons à cela. Nous avons déjà pu apporter des vêtements et de la nourriture à des SDF, dépanner une famille dans une résidence, mettre en relation un voisin et une dame âgée, qui avait besoin de provisions »...

Le réseau social peut aussi offrir des partages de vidéos sur le sport, des bons plans pour les enfants, des conseils dans tous les domaines (technique, médical, scolaire...), de l’assistanat... Et chaque jour de la semaine, la radio numérique fait aussi son travail de relais et de mise en relation : « Nous avons beaucoup de retours et nous diffusons énormément de messages ! Je vous donne d’ailleurs rendez-vous du lundi au dimanche à 18 h 30, dans la chronique du jour de Menton solidaire sur Radio Top Side ».

Une belle aventure humaine malgré le contexte, car Christel note « l’élan de cœur et de générosité des personnes qui aujourd’hui prennent pleinement conscience des vraies valeurs. Soyons vigilants aussi envers tous ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux »

Et tout en encourageant les bonnes volontés à faire de même sur chaque ville, Christel espère déjà que ce lien solidaire perdurera au-delà de l’épidémie.