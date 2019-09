La promenade sera piétonne dès dimanche !

Ce dimanche 22 septembre, la promenade du Soleil redonne leurs droits aux piétons, le temps d’une journée...

En effet, suspendue provisoirement durant la période estivale, la manifestation mensuelle « Un dimanche au bord de mer » est de retour pour la rentrée.

Ainsi, dimanche, de 9 heures à 18 heures, la promenade du Soleil s’offrira aux piétons, mais aussi aux utilisateurs de déplacements doux, depuis l’allée BA-943 de Roquebrune jusqu’au giratoire Trenca (Menton).

Et pour agrémenter votre promenade, retrouvez de nombreuses animations sur place : marché artisanal et bio, location de vélos et de trottinettes électriques ou non, balades à dos d’âne, activités de bien-être, concerts ou événements ponctuels...

À noter que cette manifestation est à retrouver le 4e dimanche de chaque mois, excepté pendant la Fête du Citron et en période estivale.

Trois lieux, trois ambiances

Voici donc le programme de ce que vous pourrez découvrir dimanche :

Jardin Elisée-Reclus :

Présence d’un marché artisanal et bio : vous trouverez, entre autres, des glaces et smoothies, des gâteaux, et beignets de fleur de courgette, confiture, miel et produits bio, socca cuite au four installé sur un vélo, tapenade et olives, épices, plantes et articles de décoration, huiles essentielles, ustensiles de cuisine en bois d’olivier... Et possibilité de faire des balades à dos d’âne (3e€le tour).

Côté mer / face Elisée-Reclus :

Location de vélos et trottinettes électriques.

Esplanade Francis-Palmero :

L’Automobile Club de Menton fera une présentation des « Belles Anglaises » (avec parade des voitures), de 8 h à 10 h et de 13 h à 16 h.