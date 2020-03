Dans le cadre des travaux de l’Observatoire du commerce, une réunion de coordination s’est tenue ce mardi 3 mars, au Welcome Office, avec les principaux acteurs concernés, dans le but de préparer ensemble l’édition 2020.

Les professionnels du commerce monégasque et les services de l’État présents ont pu ainsi échanger et s’accorder sur les actions et synergies à mettre en place, afin de proposer aux différentes clientèles de la Principauté, une offre commerciale cohérente et variée, combinant shopping, gastronomie, bien-être et culture.

Cette année, de nombreuses enseignes ouvriront donc le dimanche dès le mois de mai (un calendrier global est tenu à jour par le Welcome Office).

Au travers de ces réunions de travail et des mesures prises, le gouvernement princier tient à accompagner les commerçants qui, en participant à l’opération « Monaco Sunday Experience », contribuent à l’attractivité de la destination.