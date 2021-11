La Principauté invite les Monégasques et résidents à installer des drapeaux aux couleurs du pays pour la Fête nationale

Dans le cadre des préparatifs de la Fête nationale, les équipes des services techniques communaux sont à pied d’œuvre depuis le 2 novembre afin que soient installés drapeaux, pavillons et oriflammes qui, comme chaque année, parent la Principauté de rouge et de blanc à l’approche du 19 novembre.

Techniquement, deux équipes se relaient durant 8 jours et 9 nuits pour mener à bien cette mission : une équipe de jour, composée de quatre personnes, chargée de poser une partie du pavoisement manuellement ou au moyen d’une échelle ; et une équipe de nuit de deux personnes, responsable de l’installation du pavoisement nécessitant l’utilisation d’une nacelle.

Comment bien pavoiser?

Cette année, la mairie de Monaco a fait son maximum pour que les couleurs monégasques s’étendent à tous les quartiers de la Principauté. Ainsi, parmi les nouveaux lieux décorés, on notera les rues Suffren-Reymond et Princesse-Antoinette, les boulevards Princesse-Charlotte et Rainier-III, l’esplanade du Larvotto, ou encore la voie rapide entre les tunnels vers l’accès gare… Les deux entrées du parc Princesse-Antoinette seront également plus richement décorées que les années précédentes.

Au total, les services techniques communaux déploieront cette année 610 oriflammes (65 de plus qu’en 2020), 680 drapeaux (soit 20 supplémentaires par rapport à 2020) et 62 pavillons (+22) à travers la ville. L’ensemble de ces décorations resteront en place jusqu’au 6 décembre.

En complément, la mairie de Monaco invite les Monégasques et résidents à pavoiser façades, fenêtres et balcons pour souligner leur attachement à la Famille princière et à la Principauté.

Pour les drapeaux, le rouge doit toujours se situer au-dessus du blanc. Pour ce qui concerne les pavillons et oriflammes, vus de l’extérieur, la partie rouge doit être à gauche de la partie blanche.

Quid de la circulation?

Vendredi 19 novembre, de 7h à 14h, les dispositions instituant un sens unique de circulation dans certaines artères de Monaco-Ville sont suspendues. Des véhicules de livraisons accédant au Palais princier; des véhicules porteurs d’un laissez-passer délivré par les autorités officielles, des autobus, des taxis et des véhicules de grandes remises, des véhicules de secours et des services publics.

De 7h à 14h le stationnement des véhicules est interdit: rue des Remparts, avenue Saint-Martin.