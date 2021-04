La Principauté désormais entièrement Google compatible

Depuis 2012, Google Play est une plateforme multimédia de mise à disposition de jeux, films, applications, émissions de télévision et livres.

Plus de 2 milliards de personnes dans le monde l’utilisent.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité des relations construites entre la Principauté et les leaders du numérique dans le cadre du programme "Extended Monaco", et soutenues par le Prince Souverain à l’occasion de sa visite au siège de Google en Californie l’an dernier.

Les usages sont multiples pour les utilisateurs du système d’exploitation Android en Principauté.

Jeu, géolocalisation et capacités de stockage accrues

On peut citer l’utilisation de la plateforme de jeu Stadia, le partage de géolocalisation sur Google Maps et des capacités de stockage accrues sur Gmail et Google Drive.

"Nous sommes ravis de pouvoir offrir enfin à la population de la Principauté l’ensemble des services Google. Monaco est aujourd’hui traité de la même manière que les grands pays et marchés prioritaires par Google. C’est une avancée positive pour les résidents monégasques" a déclaré à cette occasion Frédéric Genta, Délégué interministériel en charge de la Transition Numérique