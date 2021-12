La principauté de Monaco prolonge ses mesures sanitaires pour le nouvel an

Plusieurs d'entre elles ont été rappelées comme l'interdiction de rassemblement des groupes de plus de 10 personnes sur la voie publique ainsi que la prohibition de consommer de l'alcool en extérieur.

La totalité des établissements tels que les bars et restaurants n'auront pas le droit de mettre en place d'activités karaoké, ni d'inviter les clients à consommer debout.

Pour la nuit du 31 décembre, la vente d'alcool à emporter sera interdite au-delà de 20 heures. Il ne sera pas possible de célébrer le passage au nouvel an sur la Place du Casino et toutes les animations musicales devront prendre fin à 01 heures du matin.

Le pass sanitaire étendu à la rentrée

A partir du 10 janvier, le pass sanitaire sera applicable à un certain nombre de secteurs d'activité en contact rapprochés et prolongés avec la clientèle comme les secteurs du bâtiment, de la beauté (coiffeur, esthétique), le tatouage ou le sport.

L'ensemble des clients qui souhaiteront fréquenter ces établissements devront être muni d'un pass sanitaire à jour en fonction du calendrier vaccinal déjà en vigueur.