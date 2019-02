La Principauté à travers les siècles au Musée des timbres

« Un jour, un musée » : c’est la série que nous vous proposons cette semaine. On débute avec le Musée des timbres et des monnaies, lieu chargé d’histoire et d’anecdotes

Difficile de ne pas être directement happé par l’important timbre de la princesse Grace, qui sublime toute la pièce et nous transporte des années en arrière. Bienvenue au Musée des timbres et des monnaies de Monaco, où les collections particulières du prince Rainier III, fondateur de ces lieux, y sont exposées. Ici, les pièces de monnaie côtoient les timbres monégasques. Mais très vite, c’est une impressionnante machine rotative qui attire le regard. Il faut dire qu’à l’instar de Grace Kelly, elle domine toute la place. « Rotative taille douce 3 couleurs », peut-on lire. C’est sur cet engin qu’ont été imprimés une grande partie des...

