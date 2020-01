La Principauté a fait le plein de visiteurs pour les fêtes de fin d’année

Il y a d’abord l’impression générale. Durant les fêtes de fin d’année, et jusqu’aux tout derniers jours des vacances, la fréquentation du village de Noël et de la place du Casino, deux gros spots de la Principauté pendant cette période, la foule était bien présente. Devant les chalets alimentaires du village, le midi comme le soir, il fallait souvent patienter avant de déguster une savoureuse raclette bien fumante, une délicieuse gaufre bien garnie ou une pomme remplie d’amour. Et jouer des coudes trouver une place assise autour des grandes tablées en bois.

Après avoir fait le tour du village dans les deux sens, profité des stands et autres manèges, nombreux sont ceux qui grimpaient jusqu’à la place du Casino pour admirer les lumineuses décorations et s’imprégner de l’ambiance de ce lieu mythique de la Principauté, se prendre en photo devant le casino, l’Hôtel de Paris ou les luxueuses voitures garées devant. Signe parmi d’autres de la bonne fréquentation de la place du Casino, il y avait le traditionnel mini-embouteillage pour y accéder, sur l’avenue de Monte-Carlo.

"Le mois de Décembre est correct"

La Société des Bains de Mer affiche d’ailleurs le sourire en ce début d’année 2020, en livrant une tendance forte du réveillon de la Saint-Sylvestre: "Les taux d’occupation de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, de l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort ont atteint ou approché 100%, assure-t-on. La période des fêtes de fin d’année a attiré un grand nombre de Français, d’Italiens mais aussi de Russes et d’Européens, toutes nationalités confondues." Le mapping vidéo projeté sur la façade du Casino de Monte-Carlo a d’ailleurs enchanté le public venu en masse basculer ici dans la nouvelle année.

Du côté de la mairie de Monaco, qui organise le village de Noël sur le port, on a le même sourire aux lèvres. "C’est une très bonne édition, se réjouit Olivia Novaretti-Paulmier, chef du service animation de la Ville. Il y a eu beaucoup de monde au village de Noël, dans la continuité, et même jusqu’au dernier week-end, ce qui n’était pas le cas les années précédentes."

D’après elle, la part des visiteurs italiens et étrangers de manière générale semble plus importante que par le passé.

S’agissant de la fréquentation hôtelière globale, la Direction du tourisme et des congrès (DTC) annonce un mois de décembre "correct, pas extraordinaire mais solide", avec un taux d’occupation en légère baisse, mais surtout "une hausse du prix moyen de la chambre vendue, quasi générale, ce qui dénote une belle clientèle", indique Guy Antognelli, le patron de la DTC.

Les professionnels du tourisme entament 2020 avec le sourire, semble-t-il.