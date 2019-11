La princesse Stéphanie et sa fille ont distribué les colis de Noël aux aînés

Ce lundi après-midi, malgré le froid et la pluie, il y avait foule devant le Foyer Rainier-III. Une longue file de parapluies s’étirait sur l’avenue de la Quarantaine. L’occasion pour les uns et les autres de prendre des nouvelles de la santé et de la famille, en attendant l’événement pour lequel ils s’étaient tous déplacés: la remise de colis de victuailles par la princesse Stéphanie et sa fille Camille Gottlieb, dans les locaux de l’amicale des aînés de Monaco.

Sur les tables, les sacs rouges pour les messieurs et blancs pour les dames, 800 au total, attendaient patiemment de retrouver les mains auxquelles ils étaient destinés, réchauffant les cœurs de tous en garnissant les tables de douceurs festives.

La princesse Stéphanie et sa fille, très en forme, ont offert aux aînés un moment de franche convivialité, ayant toujours un petit mot pour chacun. Un moment touchant qui renforce le sentiment de proximité et l’ambiance familiale typique de la Principauté.