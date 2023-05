La princesse Stéphanie distingue les Carabiniers de la promotion Romain Caubère

Et en son sein, cinq élèves carabiniers viennent d’être promus. Et ont reçu leurs insignes de corps, des mains de la princesse Stéphanie, marraine de la compagnie.

La cérémonie militaire s’est tenue sur la zone d’atterrissage pour hélicoptère de la caserne des Moneghetti. Après l’accueil du lieutenant-colonel Martial Pied, chef de Corps, et la revue des troupes, le Fanion de la Compagnie a été présenté aux jeunes recrues qui se sont ensuite vues remettre, par leur marraine les insignes de Corps, bénis par l’abbé Christian Venard, aumônier de la Force Publique.

Avant que ne retentisse l’hymne monégasque entonné par l’orchestre des Carabiniers du Prince et l’ensemble des militaires.

Les postulants prêteront serment au prince souverain et à sa famille prochainement et s’engageront ainsi à les servir avec "honneur, fidélité et dévouement", comme le veut la devise du corps.

Un engagement déjà mis en pratique, car les cinq élèves ont pris leurs fonctions à l’occasion du week-end du Grand Prix, pour notamment assurer l’escorte des VIP présents autour du circuit.