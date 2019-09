La 24e Journée du patrimoine sur le thème « Arts et divertissement » a su montrer Monaco sous un de ses plus beaux atours. Le chapiteau et tous les lieux culturels ont ouvert leurs portes

Arts et divertissement » : voici un thème d’excellence pour la Monaco qui sait se hisser au rang de grandes villes internationales dès lors qu’il s’agit de culture. Le cirque… L’institution du pays était mise à l’honneur hier, dans le cadre de la 24e Journée du Patrimoine, par la présidente du Festival international : la princesse Stéphanie. Une présence inattendue et réjouissante pour les visiteurs venus assister aux démonstrations de l’école de cirque “Tous en Piste”, organisées par Fémina Sport sous le chapiteau de Fontvieille. Ceci en plus des ateliers en matinée et de l’exposition de pièces uniques de cirque du musée privé du Docteur Alain Frère, pionnier du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Autre surprise spectaculaire : la mairie a ouvert sa Cour d’honneur pour un défilé de costumes sur le thème du bal des Beaux-Arts, dans le cadre du 50e anniversaire du Pavillon Bosio. Les tenues réalisées par les étudiants de l’École Supérieure d’Arts Plastiques - Pavillon Bosio ont permis de montrer le travail d’un établissement aussi discret qu’exigeant sur la qualité.