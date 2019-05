La princesse s’engage

Restez vigilants, vérifiez vos pneus, faites une pause en cas de fatigue… Ces messages, simples et directs, composent la campagne de sécurité routière mondiale de la FIA. En marge du Grand Prix, hier matin au Palais princier, la FIA a dévoilé un nouveau visuel, pour lequel la princesse Charlène et Charles Leclerc prêtent leur image, sous le message « attention aux piétons ».

« Ralentissez dans les aires urbaines et faites toujours attention aux piétons, qu’ils utilisent ou pas les passages protégés. Suivre ces simples recommandations peut aider à sauver votre vie et celles des autres », lance la princesse dans le message vidéo qui accompagne la campagne.

3 500 victimes par jour

Comme d’autres personnalités, la princesse Charlène a embrassé la cause défendue par le High Level Panel for Road Safety, un groupe consultatif mis en place par la FIA pour sensibiliser l’opinion sur la sécurité routière.

Avec des chiffres durs : chaque jour, 3 500 personnes sont tuées sur les routes, soit 1,35 million de victimes chaque année. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 5-29 ans. Et 90 % des décès sont recensés dans des pays en voie de développement.

Aussi, la campagne de la FIA, sous le hashtag #3500LIVES, a été déployée dans 80 pays pour encourager les usagers à adopter des règles de sécurité routière simples, faciles à appliquer et efficaces.

« Nous avons le privilège d’avoir la princesse Charlène et Charles Leclerc qui ont accepté de nous accompagner pour parler de sécurité routière dans le monde et lancer un message très fort, détaille Jean Todt, président de la FIA. Nous avons commencé cette campagne il y a deux ans avec quinze ambassadeurs de grande notoriété. Aujourd’hui, c’est un effort supplémentaire pour parler de sécurité routière et faire en sorte de faciliter l’accès aux transports publics à tous les citoyens du monde, pour réduire le nombre de victimes sur les routes ».

42 ambassadeurs

Aujourd’hui, le High Level Panel for Road Safety entend continuer ses actions dans le domaine de l’éducation et le développement de véhicules plus sûrs. Parmi les 42 ambassadeurs de bonne volonté, à l’instar de la princesse Charlène, l’organisation compte également dans ses rangs la maire de Paris, Anne Hidalgo ; le président du Comité olympique, Thomas Bach ; la PDG de General Motors, Mary Barra ou l’ancien Premier ministre français, François Fillon.

De nombreuses personnalités ont déjà prété leur image à la cause. Comme Antoine Griezmann, Rafael Nadal ou Pharrell Williams. « C’est important d’incarner ces campagnes, avec des leaders d’opinion, continue Jean Todt. Chacun ayant une responsabilité importante au niveau mondial. Le fait qu’ils soient solidaires de cette pandémie est essentiel. »

Recevant une partie des membres du High Level Panel for Road Safety hier midi au Palais princier, le souverain s’est dit « extrêmement fier » que son épouse en soit ambassadrice, souhaitant « un grand succès » à la campagne.