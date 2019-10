La princesse Grace au coeur de l’amitié Monaco-Brésil

Le 12 novembre prochain marquera la date anniversaire des 90 ans de la naissance de Grace Kelly. Icône mondiale, la princesse qui a donné ses lettres de noblesse à la Principauté sera au cœur du 5e gala de l’association « Brasil Monaco Project », le 5 novembre à l’Hôtel de Paris. « L’histoire de l’actrice devenue princesse fait rêver dans le monde entier. Au Brésil comme ailleurs, on se souvient de la princesse Grace comme d’une femme d’une grande humanité, qui aidait les autres et avait une gentillesse et une beauté qui vivent dans nos mémoires », justifie Luciana de Montigny, présidente de l’association « Brasil Monaco Project » et maîtresse de cérémonie avec son époux et consul honoraire du Brésil à Monaco, André de Montigny.

Et quoi de mieux pour honorer la mémoire d’une Dame de cœur que d’offrir à son fils, le prince Albert II, une orchidée du Brésil baptisée, pour l’occasion, « Princesse Grace » ? « C’est une fleur qui était en voie d’extinction, et des botanistes de São Paulo ont déjà réussi à revitaliser 1 000 plantes », se félicite Luciana de Montigny.

Une orchidée et des enchères

Une orchidée qui devrait sublimer la décoration florale imaginée par l’association dans la Salle Empire. « Une atmosphère d’élégance, glamour et sophistiquée », propice à un cocktail où une centaine d’invités pourront échanger sur des domaines tels que la santé, l’éducation et la protection de l’environnement. Créer des passerelles entre le Brésil et Monaco en marge d’un hommage annoncé « vibrant et sincère » à la princesse Grace.

Conformément à la vocation première de l’association - recueillir des fonds pour des causes caritatives -, trois lots d’exception seront vendus aux enchères durant la soirée.

Fidèle de l’événement et résident de la Principauté, l’artiste brésilien Marcos Marin, qui avait été découvert par Delphine Pastor - en 2004 à Art Basel - alors qu’il exposait un portrait de la princesse Grace, présentera l’une de ses pièces à la vente.

Un stylo Montblanc de la collection Princesse-Grace sera également passé au marteau, ainsi qu’une lithographie de fleurs séchées signée de la main de la princesse Grace et spécialement sortie des collections du Palais princier par le souverain.

L’argent récolté sera reversé à la Fondation Princesse Grace Monaco, qui apporte annuellement une aide directe non seulement à des actions humanitaires au profit des enfants, mais aussi à des projets culturels à destination des étudiants.

Des projets soutenus jusque dans l’espace

Des initiatives qui résonnent avec les engagements de l’association « Brasil Monaco Project » qui soutient actuellement la lutte contre les maladies dégénératives auprès de l’association ANPB. Luciana de Montigny s’est également particulièrement impliquée dans sa ville natale de Saquarema pour aider des étudiants engagés dans le Nasa Rover Challenge avec le sponsoring de Monaco Sat. Le but ? Créer un véhicule spatial à propulsion humaine. « Je ne savais pas que notre association nous mènerait un jour dans l’espace », plaisante aujourd’hui Luciana de Montigny. Une présidente qui garde les pieds sur terre, à l’image du Prix spécial remis lors du dernier gala au juge anticorruption brésilien, Sergio Moro.

Cinq chefs étoilés